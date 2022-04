5 migliori documentari sulla natura Netflix da guardare per la Giornata della Terra 2022

Per celebrare la Giornata della Terra, non c’è modo migliore per essere ispirati dal nostro pianeta natale che guardare alcune delle migliori serie di documentari sulla natura Netflix.

Netflix ha una vasta lista di documentari che include di tutto, dal vero crimine alla musica e tutto il resto. Alcuni dei migliori documentari offerti dallo streamer sono film e serie sulla natura che danno un’occhiata più da vicino agli animali, al nostro pianeta e all’ambiente.

Se stai cercando dei buoni documentari Netflix da guardare, c’è un sacco di intrattenimento edificante da attivare che ti farà pensare al nostro pianeta durante la Giornata della Terra e ogni giorno.

I migliori documentari sulla natura di Netflix

Di seguito condividiamo cinque dei migliori film e serie di documentari sulla natura Netflix da guardare per la Giornata della Terra, a cominciare dal film narrato da Regé-Jean Page Sopravvivere al paradiso: un racconto di famiglia.

Sopravvivere al paradiso: un racconto di famiglia

Ecco una vendita facile per Bridgerton fan. Regé-Jean Page, altrimenti noto come il Duca della prima stagione della serie drammatica romantica di successo, racconta il film documentario sulla natura sulla fauna selvatica e il ruolo di stretta collaborazione che ogni famiglia di animali gioca nel portare equilibrio tra le lotte del crescente mondo globale crisi climatica.

I nostri grandi parchi nazionali

Il presidente Barack Obama è produttore esecutivo e narra la serie di documentari sulla natura Netflix in cinque parti I nostri grandi parchi nazionali, che fa luce su alcuni dei migliori parchi nazionali e aree selvagge del nostro pianeta dalla California al Kenya. La serie ti darà ispirazione sia per vivere che per preservare la natura in tutto il mondo.

Animale

Ogni stagione di Animale centra un gruppo specifico delle più grandi creature del mondo, siano essi orsi o uccelli rapaci. Finora, ci sono due stagioni della serie di documentari sulla natura di Netflix, ciascuna con quattro episodi pieni dei momenti carini e pazzi che vorresti poter assistere di persona dagli animali selvatici.

Notte sulla Terra

Ti sei mai chiesto cosa succede in natura di notte? Bene, non chiederti più. Notte sulla Terra utilizza una tecnologia speciale per rivelare cosa succede dopo il tramonto da alcune delle creature più sfuggenti del mondo. La serie limitata presenta sei episodi che ti portano dalla giungla al mare.

Giù per terra con Zac Efron

Chi non vorrebbe girare il mondo con Zac Efron? Giù per terra con Zac Efron presenta l’attore che viaggia con l’esperto di benessere Darin Olien mentre esplorano mezzi più sani e sostenibili per vivere nel nostro mondo attuale. La prima stagione presenta otto episodi in cui Efron e Olien viaggiano dall’Islanda al Costa Rica con ospiti speciali come Anna Kendrick.

Quali documentari sulla natura Netflix aggiungerai alla tua lista di controllo per la Giornata della Terra?