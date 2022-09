5 film per testimoniare l’incredibile amicizia di Jason Bateman e Jennifer Aniston

Un’amicizia di Hollywood che ha resistito alla prova del tempo è quella di Jason Bateman e Jennifer Aniston. Tornando indietro fino a quando Simone la sitcom andava in onda nel 1996. I due sono considerati icone del settore e ci hanno stupito più volte con i loro immensi talenti. L’amicizia dura da oltre tre decenni.

I due hanno le cose più eccellenti da dire l’uno sull’altro”,Non c’è niente in lui che non sia comprimibile” ha detto Aniston a Rilevante Magazine. Questa amicizia si è rivelata vantaggiosa per entrambi in molti modi. Mentre Aniston e Bateman hanno trovato una testa per inclinarsi, abbiamo trovato una coppia che offre film spettacolari ogni volta che recitano insieme. Ecco un elenco dei migliori film di Jennifer Aniston e Jasin Bateman che devi guardare.

Film di Jennifer Aniston e Jason Bateman che sono una gioia da guardare

La separazione

Direttore: Peyton Reed

Sceneggiatura: Jeremy Garelick, Vince Vaughn, Jay Lavender

Cast: Vice Vaughn, Jennifer Aniston, Joey Lauren Adams, Ann Margret, Judy Davis, Vincent D’Onforio, Jon Favreau, Cole Hauser, John Michael Higgins, Justin Long

La prima volta in assoluto che Jennifer Aniston e Jason Bateman hanno condiviso lo schermo è stata nella commedia romantica del 2006 La separazione. E mentre i due hanno avuto solo una scena insieme, entrambi hanno lasciato una grande impressione sui fan. Il film segue Brooke Meyers e Gary Grabowski che iniziano a frequentarsi e acquistano un condominio insieme. Inoltre, se sei un fan degli opposti attraggono il tropo, questo è sicuramente per te. Da un lato, Brooke brama la perfezione anche nei compiti più semplici. E dall’altro Gary è più un gioco da ragazzi. Dopo una serie di discussioni, decidono di sciogliersi. Una storia brillante di autoriflessione e trarre il massimo dalle cose finché durano. Puoi guardare il film in streaming su Prime.

L’interruttore

Regia: Will Speck e Josh Gordon

Sceneggiatura: Allan Loeb

Cast: Jennifer Aniston, Jason Bateman, Patrick Wilson, Jeff Goldblum, Juliette Lewis

Un’altra brillante commedia romantica con Jennifer Aniston e Jason Bateman è L’interruttore. Nonostante una trama bizzarra, il film è diventato uno dei preferiti dai fan. Segue Kassie Larson, una donna single sulla trentina che nonostante sia single decide di avere un figlio. Un altro aspetto che rende questo film un must da guardare è che ha il tropo provato e testato da amici a amanti. La ciliegina sulla torta è il fatto che Jennifer e Jason sono in realtà migliori amici nella vita reale. Durante il tentativo di rimanere incinta, un incidente porta Kassie a rimanere incinta del bambino della sua migliore amica. Puoi guardare il film su Netflix.

Capi terribili

Direttore: Seth Gordon

Sceneggiatura: Michael Markowitz, John Francis Delay, Jonathan Goldstein

Cast: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Colin Farrell, Kevin Spacey, Donald Sutherland, Jamie Foxx

Uno degli orologi più divertenti con Jennifer Aniston e Jason Bateman è la commedia oscura satirica Capi terribili. Inoltre, il film è stato un successo al botteghino ed è ancora l’orologio preferito di tutti nel fine settimana. La trama segue tre uomini frustrati dai loro capi e dai loro modi bizzarri. Mentre si rilassano una notte, i tre decidono di uccidere i loro capi. Ad aiutarli ad avere successo nella loro missione c’è il decano “Motherf**ker” Jones, un ex detenuto. I boss orribili avranno la tua attenzione in una stretta soffocante molto simile a come fanno i veri boss orribili. Puoi guardare il film su Netflix.

Boss orribili 2

Tre anni dopo il successo del primo film arrivò Capi terribili 2. Con lo stesso cast e creatori iconici, il sequel ha una trama ancora più eccitante. Segue il trio di Nick, Kurt e Dale mentre rapiscono il figlio di un investitore che li ha ingannati. Puoi guardare questo film su Prime.

Festa di Natale in ufficio

Regia: Will Speck e Josh Gordon

Sceneggiatura: Justin Malen, Laura Solon, Dan Mazer

Cast: Jason Bateman, Olivia Munn, TJ Miller, Jillian Bell, Vanessa Bayer, Courtney B.Vance, Rob Corddry, Kate McKinnon, Jennifer Aniston

Carol Vanstone è l’amministratore delegato di Zenotek. Dopo la morte di suo padre, ha intenzione di chiudere suo fratello, l’intero ramo di Clay poiché è sempre stata gelosa del fatto che fosse il preferito del padre. Tuttavia, Clay e il suo team decidono di organizzare un’importante festa di Natale per ottenere un cliente importante. Il caos in quanto i lavori e i bonus del personale dipendono da una singola festa di Natale ti terranno con il fiato sospeso ogni secondo. Puoi guardare il film sull’esilarante film su Netflix.

Quale film ritieni si adatti meglio alla loro amicizia nella vita reale? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

