5 film e programmi da guardare su Netflix per la Giornata nazionale del bacio

In vista del National Kissing Day il 22 giugno negli Stati Uniti, ci siamo presi la libertà di curare l’elenco perfetto di film e programmi attualmente in streaming su Netflix, in onore del giorno dello smooch. Se stai guardando con un partner, single e vuoi vivere indirettamente, o semplicemente vuoi concederti una buona vecchia storia d’amore, abbiamo i migliori consigli per te qui.

5 film da guardare nel National Kissing Day 2022

La cabina dei baci (2018) – Sarebbe davvero il National Kissing Day senza dare il via alle cose con il Cabina dei baci saga? Non la pensiamo così! Con Joey King, Jacob Elordi e Joel Courtney, i film esplorano il romanticismo proibito, l’amore adolescenziale e l’amicizia. Nel complesso è un ottimo orologio facile, che soddisferà sicuramente tutte le tue esigenze di smoochy.

La sinossi ufficiale del film recita:

“Una bella ragazza adolescente, che non è mai stata baciata, trova la sua vita completamente sconvolta quando decide di gestire una cabina di baci e finisce inaspettatamente per chiudere le labbra con la sua cotta segreta.

Guarda il trailer del primo film che ha dato il via al franchise qui sotto!

A tutti i ragazzi che ho amato prima (2018) – Proprio come il Cabina dei baci, non potremmo immaginare una Giornata nazionale del bacio senza guardare una delle nostre commedie romantiche preferite per adolescenti. Per dare il via alle cose, ti consigliamo di iniziare con il primo film della serie, ma non essere timido, puoi abbuffarti tutti in un giorno. Vai tranquillo. Il film è interpretato da Lana Condor nei panni di Lara Jean e Noah Centineo nei panni di Peter Kravinsky. La sinossi ufficiale del film recita:

“E se tutte le cotte che avevi scoperto avessero scoperto cosa provavi per loro… tutte in una volta? La vita amorosa di Lara Jean Song Covey va da immaginaria a fuori controllo quando le lettere d’amore per ogni ragazzo che abbia mai amato, cinque in tutto, vengono misteriosamente spedite.

Guarda il trailer qui sotto!

Non è romantico (2019) – Una commedia romantica esilarante con Rebel Wilson e Chris Hemsworth. Dopo che uno sfortunato architetto di New York City viene reso privo di sensi da un rapinatore di città, si sveglia e trova il suo mondo sconvolto. La sinossi ufficiale del film recita:

“Natalie è un’architetto che perde i sensi durante un tentativo di rapina e si ritrova in un universo alternativo che ha tutti gli elementi di una commedia romantica.”

Guarda il trailer qui sotto.

Una brava ragazza come te (2020) – Un po’ volgare ma comunque potente, Una brava ragazza come te segue una violinista timida e pudica mentre entra nel suo risveglio sessuale dopo aver fatto una lista di tutte le cose che vuole vivere nel mondo del sesso. Le stelle del cinema Piccole graziose bugiarde l’allieva Lucy Hale nel ruolo del titolo.

La sinossi ufficiale del film è la seguente:

“Dopo essere stata accusata di essere troppo inibita dal suo ex fidanzato, una violinista crea una lista di cose da fare piuttosto selvaggia che la manda in un vorticoso viaggio alla scoperta di se stessa”.

Potete guardare il trailer del film qui sotto!

alex strano amore (2018) – Oltre ad essere presto il National Kissing Day, è il mese dell’orgoglio e non potevamo lasciare fuori dalla lista la nostra rom-com LGBTQ+ preferita! Il film è assolutamente salutare e la chimica tra gli attori è innegabile! Il film è interpretato da Daniel Doheny, Madeline Weinstein e Antonio Marziale. La sinossi ufficiale del film recita:

“Il piano del liceale Alex Truelove di perdere la verginità con la sua adorabile ragazza Claire, va storto quando incontra l’altrettanto adorabile Elliot.”

Il trailer del film è piuttosto esilarante, quindi se questo non ti convince a guardarlo, non sappiamo cosa lo farà! Dai un’occhiata qui sotto!