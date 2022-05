5 film commedia romantica per adolescenti come Lungo per la corsa su Netflix

Hai guardato Lungo per la corsa già su Netflix? La bella storia d’amore è salita alle stelle in cima alla top 10 di Netflix e le persone sono desiderose di film simili in streaming su Netflix. Sono in arrivo altri adattamenti di Sarah Dessen, ma fino ad allora ci sono molti altri fantastici film di commedia romantica per adolescenti come Lungo per la corsa disponibile sulla piattaforma.

Come il film da libro a schermo di Dessen, anche molti dei film in questo elenco sono basati su romanzi. Se leggi molti libri d’amore, probabilmente riconoscerai alcuni dei titoli.

I migliori film di commedia romantica per adolescenti come In viaggio

Di seguito ne troverai cinque diversi film (e serie di film) che puoi guardare in questo momento su Netflix. La maggior parte sono film originali Netflix, ma alcuni hanno solo la licenza per lo streaming su Netflix, quindi potresti voler dare la priorità a quelli per assicurarti di avere la possibilità di guardarli prima che lascino la piattaforma!

A tutti i ragazzi che ho amato prima serie di film (2018-2021)

Fan di Lungo per la corsa bisogno di guardare tutti e tre i film da A tutti i ragazzi trilogia. Lungo per la corsa la sceneggiatrice e regista Sofia Alvarez ha scritto la sceneggiatura del primo e del secondo film della serie. A tutti i ragazzi è basato su una serie di libri di Jenny Han. Lana Condor interpreta Lara Jean, un’adolescente che ha l’abitudine di scrivere lettere ai suoi amori passati. Un giorno, tutte le sue lettere vengono inviate ai rispettivi destinatari.

Dopo la serie di film (2019-oggi)

Dopo è una serie di film drammatici romantici basati sulla serie di romanzi di Anna Todd. Questi film sono diventati piuttosto famigerati per essere derivati ​​dalla fanfiction di Wattpad originariamente scritta su Harry Styles. Todd ha basato il suo romanzo sulla fanfic che ha scritto su Styles e da lì è sbocciato un franchise.

Tuttavia, se ti piacciono i romanzi adolescenziali, in particolare quelli drammatici, potresti non essere in grado di resistere a questa storia d’amore e all’affascinante ragazzaccio Hardin Scott. I primi due film sono in streaming con un terzo film in arrivo. Uscirà nelle sale a settembre e poi su Netflix. Un prequel e un sequel sono in arrivo.

La serie di film The Kissing Booth (2018-2021)

Prima che Jacob Elordi fosse famoso Euforia recitava al fianco di Joey King nella trilogia di commedie romantiche per adolescenti La cabina dei baci. Come molti film in questa lista, La cabina dei baci è basato su una serie di romanzi scritti da Beth Reekles. Tutti e tre i film della serie sono esclusivi Netflix e disponibili per la visione ora.

Sole di mezzanotte (2018)

Sole di mezzanotte è in qualche modo simile per quanto riguarda la trama Lungo per la corsa in quanto è incentrato su due adolescenti che di solito escono solo di notte. La principale differenza tra i due è che in Midnight Sun il ragionamento è davvero triste. Bella Thorne interpreta Katie Price, 17 anni, che soffre di sensibilità alla luce e non può esporsi alla luce del sole. Quando Katie incontra Charlie, fa del suo meglio per nascondergli le sue condizioni.

Una storia di Cenerentola (2004)

Con Hilary Duff e Chad Michael Murray, Cenerentola è una delle mie commedie romantiche preferite da quando ero piccola. Se stai cercando film un po’ più comici di Lungo per la corsa, allora questa è la soluzione migliore. Jennifer Coolidge interpreta la matrigna malvagia, cosa si può volere di più? Non è chiaro per quanto tempo questo film sarà disponibile su Netflix poiché tende ad andare avanti e indietro tra Netflix e HBO Max, quindi assicurati di guardarlo prima che finisca!