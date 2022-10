5 film come “Slumberland” di Jason Mamoa per tenerti calmo fino all’uscita

Un tropo fantasy con avventure mai viste prima e paesaggi così avvincenti, il prossimo film di fantascienza di Jason Momoa, Sonno su Netflix sarà sicuramente una gioia visiva per i nostri occhi. Da quanto suggerisce il trailer, Alice nel Paese delle Meraviglie incontra la terra dei sogni in questo originale Netflix. È il racconto delle avventure di Nemo, una ragazzina in cerca di suo padre, e un dolce fuorilegge, Flip (Jason Momoa). Con l’obiettivo di ricollegare Nemo con suo padre Peter, i due entrano nel mondo di Sonno dove combattono incubi e scoprono i sogni.

Il trailer stesso sembra così sorprendente che potresti diventare irrequieto mentre aspetti che il film arrivi finalmente sui tuoi schermi. Quindi per calmare i tuoi nervi e far riposare i tuoi cavalli, ecco 5 film da abbinare a quelli del prossimo dramma di fantascienza:

# 5 Ragazza dolce

Anche se non si tratta di riunire una ragazza con suo padre, il thriller d’azione riguarda la protezione dell’unica famiglia rimasta al protagonista: sua figlia. Mentre lo fa, cerca anche vendetta sugli assassini di sua moglie, chiedendo giustizia per lei.

E la cosa migliore è vede Jason Momoa come protagonista principale. Quindi, se vuoi una dose del nostro Flip eccentrico e avventuroso, vai subito in streaming il film, solo su Netflix. Altri progetti in cui puoi trovare il americano di 43 anni attore sono Aquamane Game of Thrones.

# 4 Il progetto Adam

Se stai cercando un’avventura di fantascienza con molto umorismo Quello Sonno apparentemente porterà sul tuo schermo a breve, Il progetto Adam è il film che fa per te Il film include Ryan Reynolds nei panni di un pilota di caccia del futuro che atterra accidentalmente nel 2022, si allea con se stesso di 12 anni e salva il futuro.

Ha azione, pathos e meravigliosi effetti visivi. Ryan Reynolds è fantastico e ti terrà sicuramente con il fiato sospeso fino a quando Momoa non avrà finito di prepararsi per le sue avventure nel mondo dei sogni. Se non hai già visto il film, puoi sempre accendere il tuo Netflix e goderti le prossime 2 ore di avventure ininterrotte.

# 3 La bestia del mare

Proprio come Sonnol’avventura è al centro di tutto questo Originale Netflix. Se hai intenzione di fare un viaggio nel mondo animato, vai in streaming La bestia del mare al momento. Un’avventura epica e spavalda, progettata in modo sorprendente e animata in modo dinamico, i mostri del film ti scioglieranno sicuramente il cuore. Segue il film una giovane ragazza che si nasconde sulla nave di un leggendario cacciatore di mostri pluripremiato. La sua vita e le sue conoscenze vengono sconvolte quando la giovane ragazza fa amicizia con il mostro più spaventoso di tutti in alto mare.

Inoltre, l’azione veloce e fluida delle battaglie e gli splendidi panorami marini rendono l’avventura grande e magnifica come le creature al centro della storia. L’animazione vibrante e nitida crea un mondo abbagliante in cui gli spettatori possono rifugiarsi mentre aspettano l’imminente film di Jason Momoa con protagonista l’avventura, Sonno, per arrivare su Netflix. In particolare, un altro film d’animazione per portarti in un viaggio come nessun altro Le avventure di Tin-Tin.

#2 Le cronache di Narnia

Bene, siamo tutti cresciuti guardando questa allettante serie di film durante tutta la nostra infanzia. I 3 film raccontano le avventure dei bambini nel misterioso e magico mondo di Narnia, guidati da Aslan, un leone saggio e potente. Proprio come il trailer e la sinossi di Sonno suggerire, anche Narnia porta i bambini nel mondo dei sogni e risponde alle loro domande più profonde.

Non solo i film fantasy ti terranno impegnato mentre aspetti l’originale Netflix, ma se decidi di trasmetterlo in streaming, sarà un viaggio bellissimo e nostalgico nel mondo dei sogni della tua infanzia. Ancora un’altra serie di film così nostalgici, che ti porterà nei giorni più magici ed emozionanti della tua vita è Jumanji.

Tuttavia, non sono disponibili su Netflix. Puoi trasmettere in streaming entrambe le serie di film Foto di Amazon e Sonyrispettivamente.

# 1 Alice nel paese delle meraviglie

Forse non c’è anima in questo mondo che non sia consapevole della fuga della squisita ragazza Alice. Quindi unisciti ad Alice mentre aspetti che Nemo porti le sue avventure a casa tua e segui il coniglio con il mantello blu nel mondo sottosopra, pieno di misteri e destini mai raggiunti che aspettano la nostra bellissima guerriera.

Intendiamoci però, dovrai rimpicciolirti e persino combattere un drago mortale se vuoi svegliarti dal sogno, vivo. Si può facilmente riprodurre in streaming il film su entrambi Disney+ o su YouTube.

Mentre aspetti Sonno per fare il suo debutto su Netflix, quale dei suddetti film guarderai in streaming per primo? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

