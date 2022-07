5 fatti meno noti su Maya Hawke AKA Robin di Stranger Things

Maya Hawke è diventata un nome familiare dopo il suo ruolo da protagonista in Stranger Things dei fratelli Duffer. Il suo famoso cognome potrebbe anche suonare qualche campanello per te, perché ha dei genitori davvero famosi. È la figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke. È entrata nella serie nella terza stagione quando Robin e i fan hanno rapidamente mangiato la sua amicizia con Steve Harrington. Da allora è diventata una delle preferite dai fan. Ecco 5 fatti meno noti sulla giovane attrice.

Maya Hawke ha interpretato il ruolo di Flower Child in C’era una volta a Hollywood

Dopo aver debuttato in Ladyworld nel 2018, ha lavorato con Quentin Tarantino, è apparsa al fianco di Andrew Garfield in Mainstream e al fianco di Peter Sarsgaard in Human Capital. Era anche in Fear Street Part One: 1994. Successivamente, apparirà in un sacco di altri progetti di alto profilo tra cui Asteroid City di Wes Anderson e Maestro di Bradley Cooper. È stata anche presa in considerazione per La sirenetta di Sofia Coppola, ma alla fine non ha funzionato.

Lei è dislessica

La 24enne ha lottato per adattarsi alla scuola a causa della sua dislessia. Ha frequentato una scuola speciale per bambini. Ma le sue difficoltà di apprendimento l’hanno resa più determinata ad approfondire le storie.

L’attrice ha un fratello

Non è l’unica figlia di Ethan e Uma. L’attrice ha anche un fratello, Levon Thurman Hawke, e tre sorellastre: Clementine Hawke, Indiana Hawke e Luna Thurman-Busson.

Il 24enne vale 3 milioni di dollari

Dopo il suo ruolo da protagonista in Stranger Things e diversi progetti di alto profilo, l’attrice ha raggiunto uno status di patrimonio netto di $ 3 milioni. A parte la serie, l’attrice non è estranea alla TV. In precedenza ha recitato nell’adattamento della BBC di Piccole donne. I fan hanno visto insieme padre e figlia nella miniserie The Good Lord Bird.

Lei è anche una cantante

L’attrice poliedrica si dedica anche alla musica. Ha pubblicato il suo primo album Blush nel 2020 durante la pandemia. Ha pubblicato il suo secondo album in studio, Moss nel 2022.

A parte i suoi film in uscita, farà sicuramente un ritorno a Stranger Things per la sua ultima stagione, la quinta stagione. Siete eccitati di vedere di più su Maya Hawke?

