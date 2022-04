5 fantastici programmi per bambini su Netflix

Netflix non è solo per il divertimento degli adulti. Ci sono anche molti programmi per bambini sulla piattaforma di streaming. Se i tuoi figli gravitano di più verso la scienza o l’arte, ce n’è per tutti i gusti, compresi i più piccoli.

Ovviamente questo non è un elenco completo di tutti i fantastici spettacoli che Netflix ha da offrire. Alcuni altri includono spettacoli più recenti come La casa delle bambole di Gabbye quelli di ritorno al passato come Tommaso e amici. Abbiamo raccolto cinque programmi per bambini che devono essere nella lista di controllo.

Questi manterranno sicuramente il tuo bambino incollato allo schermo, il che è positivo solo durante il tempo limitato sullo schermo che ottengono. Sicuramente non tutto il giorno. Non hanno ancora bisogno di entrare nelle abitudini di binge-watching!

Grandi spettacoli per i più piccoli su Netflix

CocoMelone

Lo so, lo so. Sono sicuro che praticamente tutti voi genitori avete sentito parlare CocoMelone. Tuttavia, la serie su Netflix è davvero uno spettacolo fantastico. È diventato un successo per i giovani e ha incontrato l’approvazione dei genitori. Dal suo debutto nel 2020, la serie è diventata un successo sul servizio di streaming. I bambini possono imparare lettere, numeri, versi di animali e altro nella serie musicale. Ci sono cinque stagioni, quindi un sacco di episodi per il divertimento dei bambini.

OctoNauts

OctoNauts è una delle tante serie televisive per bambini su Netflix basate sui libri. Una squadra di otto coraggiosi esploratori subacquei accompagna i bambini nel viaggio di un eroe in ogni episodio mentre setacciano gli oceani del mondo alla ricerca di creature che hanno bisogno di aiuto. La serie di quattro stagioni è un’opzione divertente da imparare per i bambini e gli eroi immaginari usano tecnologie diverse per aiutarli nelle loro avventure.

Ada Twist, Scienziata

Questo spettacolo potrebbe essere un po’ più avanzato per i più piccoli, ma non è mai troppo presto per entusiasmare i bambini del mondo di STEM. Giusto? Ada Twist, Scienziata è diventato un successo di Netflix ed è ottimo per i bambini più intelligenti della loro età. La cosa fantastica di Ada è che è diventata un modello per le bambine che potrebbero voler entrare nella scienza, qualcosa che è ancora principalmente un campo dominato dagli uomini. E se ti trovi nella periferia di Chicago, assicurati di visitare il DuPage Children’s Museum. Ha un’intera mostra, The Questioneers, con Ada e altri personaggi della serie di libri.

Lo scuolabus magico

Gli ultimi due spettacoli della lista sono più vecchi, ma sono dei classici per un motivo. Prima che arrivasse Ada, un altro personaggio femminile stava entusiasmando i bambini per la scienza. Lo scuolabus magico esiste dal 1994 e insegna ancora con successo ai bambini, divertendosi. L’insegnante di scienze, la signora Frizzle, accompagna i suoi studenti in gite nello spazio, sotto il mare e persino all’interno del corpo umano grazie al suo fidato Magic School Bus.

Barney

Sai che non possiamo parlare di spettacoli per bambini e non includerli Barney. Devi solo! Piace Lo scuolabus magico, il grande dinosauro viola ha reso l’apprendimento divertente dai primi anni ’90. Voglio dire, è praticamente l’OG degli spettacoli per bambini. Non puoi davvero sbagliare con Barney, Baby Bop e BJ Le loro avventure e canzoni continuano a portare sorrisi sui volti dei bambini!