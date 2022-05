5 cose che i fan si aspettano molto dalla quinta stagione di “Cobra Kai” mentre la posta in gioco aumenta

C’è solo una manciata di serie che in realtà ha tutti i suoi fan agganciati anche dopo 5 stagioni. E sebbene Netflix stia attraversando un periodo difficile con alcuni dei suoi programmi, Cobra Kai sicuramente non è uno di questi Da quando lo spettacolo ha mandato in onda la sua prima stagione sulla piattaforma di streaming, ha solo aumentato la sua popolarità. Ha davvero mostrato come far rivivere una vecchia storia, come è stata riportata indietro Karate Kid film e rendili rilevanti con notizie e aggiunte intriganti alla trama. Questo è ciò che accadrà in Cobra Kai Anche la quinta stagione.

Mentre ci sono molte cose che sono successe e accadranno nella quinta stagione dello show, ci sono poche cose che i fan non vedono davvero l’ora. Ecco un piccolo elenco di tutto ciò che i fan aspettano disperatamente di vedere quando Cobra Kai Stagione 5 uscirà sugli schermi a settembre 2022.

Chozen vs Terry Silver: il più grande incontro di Cobra Kai Stagione 5

Dobbiamo parlare dell’unico più grande combattimento a cui assisteremo in questa stagione di Netflix Original. Da quando è stato accennato a un confronto tra Silver e Chozen negli ultimi istanti di Cobra Kai Stagione 4, sapevamo che sarebbe arrivato e tuttavia siamo rimasti sorpresi quando abbiamo visto il primo sguardo alla rivalità.

“E io sono benzina,” sarà considerato uno dei più brutti momenti nella storia dell’intero spettacolo. E il fatto che provenga da qualcuno che pratica il Miyagi-Do e non il karate Cobra Kai è una bellissima ironia. Sarà davvero la cosa più incredibile vedere entrambi questi veterani confrontarsi nel corso della stagione.

Miguel e Robby rivincita/team-up

Un sacco di Cobra Kai la trama è costruita attorno ai due ragazzi, Miguel Dias e Robby Keene. Il primo è uno studente di Johnny Lawrence, mentre il secondo, anche se è il figlio di Johnny, è un praticante di Miyagi-Do Karate e allievo di Daniel LaRusso. E da quando è iniziato lo spettacolo, c’è stata questa tensione tra questi ragazzi.

Il momento in cui Miguel ha subito un infortunio mortale a causa di una rissa a scuola è una chiara prova di quanto sia stata mortale la rivalità tra questi due. Ed è esattamente ciò che molti fan si aspettano da questa nuova stagione. Il teaser suggerisce l’ennesima lotta tra i due. Tuttavia, alcuni fan prevedono che il duo lavorerà effettivamente insieme per sconfiggere Cobra Kai. Questo è possibile perché Robby sembra pentirsi delle sue azioni passate. Mentre nel finale della quarta stagione lo abbiamo visto iniziare a fare ammenda con Johnny, possiamo sperare che il suo rimpianto si estenda a Miguel. E se dovessero collaborare, diventeranno davvero una forza formidabile.

Il viaggio di Tory nella quinta stagione di Cobra Kai

Durante il finale di Cobra Kai Nella quarta stagione, abbiamo visto Tory assistere a due picchi di emozioni nel giro di pochi minuti. In primo luogo, ha vinto l’All Valley Championship per il suo dojo sconfiggendo Sam nell’ultimo combattimento. E poi, ha assistito a come Silver ha pagato gli arbitri per assicurarsi che Cobra Kai non perdesse il campionato.

Ora, Tory dovrebbe essere uno dei cattivi nello show. Tuttavia, abbiamo visto più e più volte che ha il suo codice morale. Pertanto, sarà interessante cosa farà quando la incontreremo di nuovo nella stagione 5 di Cobra Kai. Sarebbe potuta andare a LaRusso, ma è quello che potresti chiamare un acerrimo nemico di sua figlia, Sam. Qualunque cosa faccia, sarà sicuramente un grande viaggio per testimoniare.

Il ruolo di Kreese nella storia

Cobra Kai è senza dubbio sinonimo del fondatore stesso del dojo. No, non Johnny Lawrence, l’ha semplicemente rianimato, è stato il suo sensei, John Kreese, a fondare il killer dojo, che indossa i cobra sui loro gee. Tuttavia, verso la fine della quarta stagione, Silver ha giocato un piccolo brutto scherzo e ha fatto arrestare Kreese. Quindi, rivendicando il Cobra Kai dojo per se stesso.

Ora, per quanto ne sappiamo, Kreese non starà di certo seduto pigro mentre il suo dojo produce adolescenti assetati di sangue. C’è stato un cambiamento di emozione a cui abbiamo assistito anche a Kreese, dove ha mostrato attenzione per i suoi studenti. Quindi, ci incuriosirà vedere cosa fa per riavere il suo dojo. Non sarà sicuramente facile, ma ripeto, Kreese non è un uomo a cui piacciono le cose semplici.

Johnny Lawrence e la sua ricerca per trovare Miguel in Messico

Dopo aver appreso che suo padre vive effettivamente in Messico, Miguel ha deciso di viaggiare nel paese e cercare suo padre per ottenere la tanto necessaria chiusura. Ma non è così semplice. La madre di Miguel, Carmen, rivela che suo marito è in realtà un criminale, ed è per questo che si è trasferita con sua madre e Miguel. Fu allora che Johnny le promise che avrebbe riportato Miguel a casa.

Ora, per quanto poco abbiamo visto di Johnny e Robby nel teaser, è stato tutto dal loro viaggio in Messico e sembra tutt’altro che noioso. Li abbiamo già visti entrare nell’FBI (non proprio, però) e anche combattere un certo numero di persone. Quindi, sarà interessante vedere cosa farà Johnny durante il suo viaggio.

Qual è qualcosa che non vedi l’ora di fare Cobra Kai Stagione 5? I commenti sono aperti a ciascuno di voi!

