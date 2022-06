5 cose che devi sapere su Tom Holland quando compie 26 anni

C’è solo una manciata piena di attori che il mondo intero ama all’unanimità, attori che possono letteralmente dominare i nostri cuori con una semplice parola dalla loro bocca e un sorriso. E uno di questi attori è l’Uomo Ragno del MCU, Tom Holland. L’attore britannico è stato la pupilla di tutti i nostri occhi da quando lo abbiamo visto per la prima volta nel 2017 indossare l’affascinante abito rosso in spandex. E oggi l’attore festeggia il suo 26esimo compleanno; ancora una volta facendoci dubitare della sua capacità di interpretare un adolescente con tale brillantezza.

Bene, ci sono molte cose che potremmo sapere sui personaggi che interpreta, ma ci sono meno cose che le persone sanno di lui. Quindi, ecco 5 cose che devi sapere sull’attore di Spider-Man mentre entra in un altro anno di assoluta brillantezza nella sua vita.

5 cose da sapere su Tom Holland

Il suo Guinness World Record per aver lavorato nel MCU

Bene, non molte persone lo sanno, ma Tom Holland detiene il Guinness World Record per essere il attore più giovane in un ruolo da protagonista per un film nel MCU. L’Olanda era giusta 20 anni e 123 giorni quando ha completato le riprese di Spider-Man: Homecoming. Il film è uscito nel 2017 e oggi l’attore britannico ha una trilogia di Spider-Man per il suo nome; qualcosa che nemmeno Andrew Garfield ha, per non parlare dei potenziali progetti futuri nel MCU.

È arrivato nella lista Forbes 30 under 30

Un’altra impresa di cui Tom si vanta è di arrivare all’elenco Forbes 30 under 30. Nel 2019, l’Olanda è arrivata alla fine quando aveva 22 anni. A quel punto, si era affermato come uno dei giovani attori più talentuosi ed è stato meritatamente menzionato nella lista. Insieme a lui, nella lista c’era anche Florence Pugh, che in seguito si unirà all’attore nel MCU come Yelena Belova. Un altro nome familiare nella lista è Peaky Blinders e la star di Queen’s Gambit Anya Taylor Joy.

Tom Holland è un ginnasta di talento e un ballerino esperto

Una delle ragioni principali per cui hanno scelto l’Olanda per il ruolo di Peter Parker sono state le sue abilità ginniche. L’attore ha rivelato di aver fatto una capriola dentro e fuori dall’inquadratura durante l’audizione. Joe Russo lo ha persino confermato mentre ne parlava a Entertainment Weekly. È anche un ballerino professionista, cosa per la quale lo hanno spesso vittima di bullismo. Ha condiviso: “Per un gruppo di bambini di 10 anni che giocano tutti a rugby, Tom Holland che balla in palestra non è così bello.“

Tom è piuttosto aperto sulla sua diagnosi di dislessia

Mentre molti potrebbero cercare di nascondere i propri difetti, il Chaos Walking è una di quelle persone che li indossano sulle maniche. Quindi, quando si tratta della sua diagnosi di dislessia, vediamo che è piuttosto aperto al riguardo. Nel 2021 è apparso in un reporter di 11 anni, lo spettacolo di Jazlyn Guerra, “Jazzy’s World”.

Il giovane giornalista ha posto molte domande sorprendenti. Uno di loro era circa l’impatto della dislessia sulla sua carriera. L’Olanda ha dato una risposta squisita per questo. Tom Holland ha detto: “Si tratta solo di prenderti il ​​tuo tempo. Più sei preparato per qualsiasi cosa, più sarai in grado di fare e realizzare cose fantastiche.“

Tom Holland sarebbe diventato un falegname se la recitazione non avesse funzionato

Sì, in realtà è vero. O l’amato Spider-Man era quasi pronto a dedicarsi alla falegnameria nel caso in cui recitare non avesse funzionato per lui. Sua madre lo aveva iscritto alla scuola di falegnameria poiché molti dei loro familiari erano falegnami e sembrava la cosa giusta da fare. Holland ha ancora fatto un’audizione per un paio di film dopo essersi unita alla scuola, l’ultimo dei quali è stato Captain America: Civil War del MCU. Secondo lui, era ancora nella sua classe quando ha ricevuto la notizia della sua selezione per il ruolo.

Il post 5 cose che devi sapere su Tom Holland quando compie 26 anni è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.