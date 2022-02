5 buoni spettacoli su Netflix questo fine settimana: Murderville e Sweet Magnolias

Il primo fine settimana di febbraio è arrivato e ci sono molti programmi su Netflix per farti divertire mentre trascorri un po’ di tempo libero questo fine settimana.

Se dai un’occhiata ai 10 migliori programmi TV di Netflix, vedrai molte ripetizioni che restano ferme rispetto alla scorsa settimana. Tutti noi siamo morti, La donna in casa, Ozark, e Archivio 81 sono serie originali Netflix molto popolari.

Assicurati di controllare tutti gli spettacoli che rilasceranno nuove stagioni nel 2022 su Netflix.

I migliori programmi su Netflix 5 febbraio 2022

Non perderti questi fantastici spettacoli su Netflix questo fine settimana.

Murderville

Murderville è guidato dal personaggio di Will Arnett, Terry Seattle, un detective della omicidi. Questa serie è una commedia poliziesca improvvisata in cui alcuni membri del cast sono sceneggiati con l’ospite speciale che migliora la loro strada attraverso l’episodio. L’ospite deve quindi capire chi è l’assassino.

Questa serie è basata sulla serie BBC3 Omicidio a Successville, una serie che ha acquisito Electric Ave. con sede a Sony di Arnett.

Arnett è affiancato dai membri del cast Haneefah Wood nel ruolo del capo Rhonda Jenkins-Seattle, Lilan Bowden nel ruolo del medico legale Amber Kang e Phillip Smithey nel ruolo del detective. Darren “Daz” Phillips. Ospiti speciali includono Conan O’Brien, Annie Murphy, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch, Sharon Stone ed Erinn Hayes.

Magnolie dolci

L’attesissima seconda stagione della serie originale Netflix Magnolie dolci è ora disponibile per lo streaming. I fan hanno aspettato per due anni la fine della stagione e la maggior parte ha subito abbuffato la stagione di 10 episodi.

La domanda scottante per la seconda stagione è chi era in macchina. Questa stagione si aprirà con Maddie, Helen e Dana Sue che impareranno la risposta a questa domanda. Quella rivelazione e molte altre sorprese rimodelleranno le relazioni.

Alzando Dione

Un’altra serie che i fan desideravano ardentemente è la seconda stagione di Alzando Dione. Questo dramma di supereroi è stato pubblicato per la prima volta nel 2019, quindi è passato del tempo da quando i fan hanno visto un nuovo episodio.

Dopo la morte del marito, Nicole (Alisha Wainwright) diventa una mamma single che cresce suo figlio Dion (Ja’Siah Young). Quando inizia a mostrare le abilità magiche dei supereroi, lei deve fare il possibile per nascondere i suoi poteri. Insieme al migliore amico di suo marito, Pat (Jason Ritter), cerca di proteggere Dion e tenerlo lontano dalle persone che vogliono sfruttare i suoi doni.

C’è un salto temporale di due anni nella seconda stagione e Dion continua a perfezionare le sue abilità quando scopre che c’è più pericolo che incombe su di lui. Lui e sua madre devono lavorare insieme per salvare Atlanta.

Desiderio Oscuro

Il thriller drammatico messicano Desiderio Oscuro torna con la seconda stagione. La prima stagione di questa serie era il titolo non inglese più visto su Netflix in quel momento.

La prima stagione si è conclusa con un cliffhanger significativo e altre questioni in sospeso, che la seconda stagione risolverà. Aspettati lo stesso dramma bollente di prima. Cosa accadrà a Dario e Alma, e _____ si sono suicidati o è stato un omicidio?

La seconda stagione è composta da 15, tre in meno rispetto alla prima, e questa sarà l’ultima di questa serie.

Disincanto

La quarta parte della serie animata Disincanto uscirà su Netflix il 9 febbraio. Questo ti dà il tempo di abbuffarti con le prime tre parti prima dell’uscita del nuovo episodio. Questa serie è stata creata per Netflix dal creatore di The Simpsons e Futurama Matt Groening, la sua prima produzione per uno streamer.

Ambientata a Dreamland, un regno patriarcale europeo medievale, la serie segue Bean, una principessa ribelle a cui piace bere, e il suo compagno Elfo e il suo demone personale Luci. La quarta parte racconterà il mistero dietro le origini di Dreamland e cosa è in serbo per il futuro del regno. Il trio più il re Zøg intraprenderanno viaggi personali legandoli al destino del regno.

Quali programmi su Netflix stai guardando questo fine settimana? Fateci sapere nei commenti.