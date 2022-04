5 buoni spettacoli Netflix questo fine settimana: Heartstopper e Russian Doll

Il fine settimana è alle porte ancora una volta e Netflix è qui per fornire scelte eccellenti per le abbuffate del fine settimana. L’elenco degli spettacoli Netflix è ampio in molti generi e questo fine settimana offriamo diversi ottimi consigli come il nuovo uscito Fermacuori.

Dai un’occhiata ai titoli dell’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix, incluso Anatomia di uno scandalo, L’ultimatum, Bridgerton, Perché Nodo?, Meglio chiamare Saulo e tanti altri.

La prossima settimana è ENORME per Netflix con le attesissime uscite degli episodi finali di Grazia e Frankieche è la serie Netflix più longeva di tutti i tempi, e Ozark. Non perdetevi il documentario Un addio a Ozark che uscirà anche il 29 aprile.

I migliori nuovi programmi Netflix del 23 aprile 2022

Dai un’occhiata ai migliori programmi Netflix da guardare questo fine settimana.

Heartstopper stagione 1

La serie drammatica originale Netflix per adolescenti LGBTQ+ Fermacuori è stato recentemente rilasciato. Questa storia di formazione è basata su un webcomic e graphic novel di Alice Oseman.

Questa serie segue un gruppo di adolescenti che risiedono nel Kent, nel sud dell’Inghilterra, e racconta le loro esperienze di amicizia, amore, lealtà, coming out e salute mentale. Nick e Charlie frequentano la stessa scuola e stringono un’improbabile amicizia che li porta su una strada che nessuno dei due avrebbe potuto immaginare.

Russian Doll stagione 2

È passato un po’ di tempo da un nuovo episodio di Bambola russa è stato rilasciato. Ora tutti e sette gli episodi della stagione 2 sono disponibili per lo streaming. La serie è stata creata da Natasha Lyonne, Leslye Headland e Amy Poehler.

Questa serie è una commedia drammatica che segue Nadia Vulvokov (Lyonne), uno sviluppatore di giochi bloccato in un loop temporale. Muore ripetutamente, solo per ricominciare allo stesso punto durante la sua festa del 36esimo compleanno mentre cerca di capire cosa sta succedendo. Poi incontra un uomo, Alan Zaveri (Charlie Barnett), vivendo la stessa cosa nel proprio evento della vita.

Van Helsing stagione 5

L’ultima stagione della serie Syfy Van Helsing è ora disponibile su Netflix. Lo spettacolo è basato sulla serie di graphic novel Helsing e segue Vanessa Van Helsing (Kelly Overton), una discendente di Abraham Van Helsing, il famoso cacciatore di vampiri.

Questa serie è una serie horror soprannaturale post-apocalittica che reinventa la storia dei cacciatori di vampiri. Vanessa è resuscitata per guidare i sopravvissuti umani contro “The Rising”, un evento che vede i vampiri dominare il mondo. Si sveglia e scopre di possedere un potere unico sui vampiri, rendendola un obiettivo primario dei vampiri.

Conversazioni con un killer: i nastri di John Wayne Gacy

La seconda puntata del Conversazioni con un killer la serie si concentra su un nuovo assassino, John Wayne Gacy. Il documentario limitato Conversazioni con un killer: i nastri di John Wayne Gacy è una serie in tre parti che segue la prima puntata incentrata su Ted Bundy.

Questo segmento esamina la follia omicida di Gacy, che ha ucciso almeno 33 persone negli anni ’70. Con filmati audio mai ascoltati prima registrati durante la sua permanenza in prigione, interviste con persone vicine al caso e un’intervista con una vittima sopravvissuta al suo attacco, questo è uno sguardo approfondito su un serial killer.

Il cuore segnato stagione 1

Il cuore segnato è una telenovela colombiana appena pubblicata su Netflix.

La prima stagione di questa nuova serie thriller romantica è composta da 14 episodi e segue Simon, un uomo la cui moglie viene uccisa in modo che il suo cuore possa essere raccolto e trapiantato nella moglie di un uomo ricco. Simon, deciso a vendicarsi, rimane invischiato nel pericoloso mondo del traffico di organi; nel frattempo, si innamora della donna che riceve il cuore di sua moglie.