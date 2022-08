5 buoni programmi Netflix questo fine settimana: The Sandman e altro

Buon fine settimana lettori Netflix Life! È ora di sedersi e rilassarsi con alcuni fantastici programmi Netflix. Che tu abbia voglia di qualcosa di nuovo o di rivedere un vecchio preferito, Netflix è qui per aiutarti a rilassarti. Dai un’occhiata al fantastico elenco di alcuni nuovi episodi di rilascio di seguito.

L’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix per questa settimana ha diverse ripetizioni come la scorsa settimana. fiume vergine, Continua a respirare, Cose più strane, Disaccoppiato, Avvocato Straordinario Woo e altro ancora completa l’elenco.

Se hai voglia di un film questo fine settimana, dai un’occhiata all’elenco dei film in uscita da Netflix ad agosto e guardali prima che se ne vadano.

I migliori nuovi programmi Netflix del 6 agosto 2022

L’uomo di sabbia (Stagione 1)

L’attesissimo L’uomo di sabbia la serie è facilmente uno dei migliori nuovi programmi Netflix da guardare questo fine settimana. Basata sul fumetto di Neil Gaiman per la DC, questa serie è in sviluppo da diversi anni e la prima stagione è composta da 10 episodi che fondono il mito moderno e il fantasy oscuro.

Morpheus, il re dei sogni, ha vissuto anni di prigionia dopo essere stato catturato in un rituale occulto. Dopo essere scappato, si propone di riportare l’ordine nel suo regno dei Sogni.

Con Tom Sturridge, Boyd Holbrook, Vivienne Acheampong, Patton Oswalt, Gwendoline Christie, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Kyo Ra, Stephen Fry, Razane Jammal e Sandra James Young.

Super Giant Brothers (Stagione 1)

La prima stagione dell’animazione Fratelli Robot Super Giganti è stato recentemente rilasciato. Creata da Víctor Maldonado e Alfredo Torres per Netflix, questa serie è una commedia d’azione e avventura che piace a tutta la famiglia.

Ambientato nel futuro, i fratelli robot Shiny (Eric Lopez) e Thunder (Chris Diamantopoulos) hanno il compito di difendere la Terra quando i mostri spaziali attaccano. Loro, insieme al loro geniale inventore Alex Rose (Marisa Davila) e al colonnello Creed (Delbert Hunt), il capo dell’Extreme Defense Force, costituiscono una famiglia piuttosto disfunzionale che deve unirsi per mantenere la Terra al sicuro.

Il naufragio di Woodstock ’99

Le docuserie in tre parti Il naufragio di Woodstock ’99 ti renderà felice di aver perso l’evento che doveva rivaleggiare con il suo omonimo degli anni ’60 ma che ha mancato del tutto il segno.

Organizzato in un festival di tre giorni per celebrare la pace, l’amore e la grande musica, Woodstock ’99 è finito per essere un disastro ferroviario di incendi, rivolte e distruzione. Utilizzando filmati privilegiati e interviste di testimoni oculari composte da membri dello staff, artisti e partecipanti, questa serie mostrerà cosa è realmente accaduto in quella che è stata propagandata come una “celebrazione che definisce il millennio”.

Locke & Key (stagione 3 in arrivo)

Fan di Serratura e chiave siamo entusiasti di apprendere che la terza e ultima stagione uscirà il 10 agosto. Questo dà ai fan tutto il tempo per un rewatch e, a coloro che non l’hanno ancora visto, tutto il tempo per recuperare il ritardo. La serie è un mistero di formazione che mostra gli alti e bassi di una famiglia vissuta in amore, perdita e legami familiari.

La serie inizia dopo la morte di Rendell Locke quando la sua famiglia filma a Matheson, nel Massachusetts, nella sua casa di famiglia, Keyhouse. I suoi figli, Tyler, Kinsey e Bode, scoprono presto misteriose chiavi all’interno della casa che possiedono poteri magici che sono in qualche modo legati a un’entità demoniaca che sta anche cercando le chiavi da usare per i suoi schemi malvagi.

Non l’ho mai fatto (stagione 3 in arrivo)

La commedia della maturità Io non ho mai uscirà la sua terza stagione il 12 agosto. Ora è il momento perfetto per un rewatch o per iniziare a guardare prima della data di uscita della terza stagione. Creata da Mindy Kaling e Lang Fisher, questa serie si trova nella zona della San Fernando Valley ed è vagamente basata sull’infanzia di Kaling a Boston.

Devi Vishwakumar, una ragazza tamil indiano-americana di 15 anni, perde la sensibilità alle gambe dopo la morte improvvisa del padre e non riesce a camminare per tre mesi. Dal nulla, improvvisamente riacquista la capacità di camminare. La serie segue Devi e la sua vita da adolescente che cerca di affrontare la vita scolastica, i problemi familiari e i suoi sentimenti per i ragazzi.

John McEnroe narra per Devi, con Andy Samberg e Gigi Hadid che raccontano un episodio ciascuno, per Ben e Paxton, le cotte di Devi.

Quale di questi programmi Netflix guarderai?