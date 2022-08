5 buoni programmi Netflix questo fine settimana: Echi e altro

Questo fine settimana è un ottimo momento per dare un’occhiata ad alcuni nuovi programmi Netflix. Lo streamer ha rilasciato diversi nuovi episodi e serie questa settimana, tenendoti occupato per tutto il fine settimana. Di seguito è riportato un elenco di raccomandazioni di alcune scelte abbuffate.

Ci sono molti nuovi film che vale la pena guardare questo fine settimana. Guarda in entrambi i modi è una grande commedia romantica che ritrae una vita in un viaggio parallelo. Se ti piace una buona commedia horror sui vampiri, dai un’occhiata Turno diurno. E c’è ancora tempo per vedere alcuni dei film che usciranno nell’agosto 2022.

L’elenco dei 10 migliori programmi TV di questa settimana vede diverse ripetizioni popolari con Non l’ho mai fatto, procuratore straordinario Woo, Stranger Things, Virgin River, e altro ancora. E, in una versione a sorpresa, L’uomo di sabbia ha regalato ai fan un nuovissimo episodio bonus con le guest star Sandra Oh, James McAvoy, David Tennant e Michael Sheen.

I migliori nuovi programmi Netflix del 13 agosto 2022

Ecco cinque dei migliori programmi Netflix da provare questo fine settimana, a cominciare di seguito con la nuova serie limitata misteriosa originale Netflix Echi.

Echi

Il thriller giallo originale Netflix Echi è ora disponibile per lo streamer. La serie limitata segue le gemelle, Leni e Gina, interpretate da Michelle Monaghan, che si sono scambiate segretamente vite fin dall’infanzia.

Hanno continuato lo stratagemma fino all’età adulta, condividendo due case, due mariti e un bambino. Le cose procedono bene finché uno di loro non scompare, gettando nel caos la loro sistemazione idilliaca.

Echi nel cast troviamo anche Matt Bomer, Daniel Sunjata, Ali Stroker, Karen Robinson, Rosanny Zayas, Michael O’Neill, Celia Weston, Gable Swanlund e Jonathan Tucker.

Glow Up stagione 4

La quarta stagione del concorso di trucco Brillare è stato rilasciato. La serie è un reality show britannico che mette i truccatori l’uno contro l’altro in sfide settimanali giudicate dai professionisti del settore Dominic Skinner e Val Garland. Ogni settimana Skinner e Garland sono affiancati da guest star che partecipano anche alla giuria.

Questa stagione vede temi come Cirque Du Soleil, SFX: Doctor Who, Instagram Filters, London Fashion Week e altro, che portano alle Masterclass finali, dove i finalisti si sfidano per vedere chi ne uscirà vincitore.

La ragazza allo specchio

La ragazza allo specchio è un thriller soprannaturale spagnolo di nove episodi che è stato recentemente pubblicato. Creata da Sergio G. Sánchez per Netflix, la serie è interpretata da Mireia Oriol, Álex Villazán, Pol Monen, Claudia Roset, Javier Morgade, Nil Cardoner, María Caballero, Milena Smit ed Elena Irureta.

Alma (Oriol) è l’unica sopravvissuta a un incidente d’autobus, ma non ha memoria dell’incidente o della sua vita precedente. L’amnesia e il trauma la fanno soffrire di terrori notturni e visioni che non è in grado di ricostruire. La sua famiglia e i suoi amici, persone di cui non ha memoria, cercano di aiutarla a svelare il misterioso incidente e a ritrovare i ricordi della sua vita.

He-Man and the Masters of the Universe stagione 3

La serie animata He-Man e i Signori dell’Universo’La terza stagione è ora disponibile per lo streaming. La serie animata al computer, sviluppata da Rob David, è la rivisitazione della serie del 1983.

He-Man e i Signori dell’Universo trova il principe Adam separato da suo padre, re Randor, e alla fine scopre una spada potente che lo trasforma in He-Man. Spetta a He-Man e alla sua squadra alle prime armi di coraggiosi eroi affrontare Skeletor, un tiranno demoniaco, e salvare Eternia e Castle Grayskull.

Junior Baking Show stagione 6

La sesta stagione del Spettacolo di pasticceria per ragazzi è pronto per la visione sullo streamer. Uno spin-off di Il grande spettacolo di pasticceria britannico, la versione junior mette i piccoli fornai l’uno contro l’altro per vedere chi è il migliore. Questa stagione è ospitata da Harry Hill e giudicata da Liam Charles e Ravneet Gill.

I giovani fornai, dai nove ai 12 anni, affrontano con entusiasmo ogni giorno, preparando pane, biscotti, torte, cibo di strada e altro ancora, arrivando alla settimana conclusiva.

Quale di questi programmi Netflix guarderai questo fine settimana? Condividi le tue scelte nei commenti!