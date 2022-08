5 buoni programmi Netflix questo fine settimana (27 agosto 2022)

Mentre agosto volge al termine, non dimenticare di controllare le ultime uscite negli spettacoli Netflix. Il mese potrebbe finire, ma Netflix non si è fermato con le nuove uscite. Questa settimana vede l’arrivo di molte nuove serie, tra cui A24 Mo, Ollie perdutae Traccia del partner.

Se hai voglia di un film, non temere mai; Netflix è qui per fornire anche opzioni di film stellari. Guarda in entrambi i modi è una fantastica commedia romantica, da non perdere In esecuzione con il diavolo: Il mondo selvaggio di John McAfee, Turno diurno, Canta 2, o inesplorato.

Recentemente sono stati rilasciati anche nuovi episodi di famosi spettacoli Netflix. Controlla le nuove stagioni di Io non ho mai e Serratura e chiave. E non perderti le nuove serie come Echi e L’uomo di sabbia.

Diamo un’occhiata a quelle nuove serie degne di un’abbuffata di fine settimana.

I migliori nuovi programmi Netflix del 27 agosto 2022

Ollie perduta

La serie live-action/animata al computer Ollie perduta è ora disponibile su Netflix. Questa serie è basata sul libro per bambini di William Joyce L’Odissea di Ollie.

La storia racconta di un coniglio giocattolo smarrito che cerca di trovare il bambino che lo ha perso. Questa serie limitata è una storia commovente che la maggior parte della famiglia può apprezzare. È classificato TV-PG, il che significa che la guida dei genitori è suggerita per il linguaggio e la paura.

Il cast di questa serie comprende Gina Rodriguez, Jake Johnson, Tim Blake Nelson, Mary J. Blige, Jonathan Groff e Kesler Talbot.

Mo

Stagione 1 della serie originale Netflix Mocreato da Mo Amer (Il vagabondo, Ramy) e Ramy Youssef (Ramy), contiene otto episodi.

La serie segue Mo Najjar (Amer), diviso tra due culture e tre lingue come rifugiato palestinese che cerca di assicurarsi la cittadinanza americana per sé e la sua famiglia. Questa sincera commedia è vagamente basata sulle esperienze di vita reale di Amer, in cui a volte ride via dal dolore mentre naviga per andare avanti.

Nel cast anche Teresa Ruiz, Farah Bsieso, Omar Elba e Tobe Nwigwe.

Traccia del partner

Il nuovo uscito Traccia del partner è un’altra serie basata su un romanzo, questa sull’omonimo libro di Helen Wan del 2013.

La storia racconta della prima generazione di coreano-americana Ingrid Yun, il primo avvocato della sua famiglia. Lavora presso Parsons Valentine, uno studio legale vecchio stile ma prestigioso dove si fa strada attraverso tutte le sfide che le si presentano mentre tenta di diventare una partner. Mentre lavora sodo per realizzare i suoi sogni, avrà ancora spazio per l’amore?

Nel cast anche Bradley Gibson, Alexandra Turshen, Nolan Gerard Funk, Dominic Sherwood, Rob Heaps e Matthew Rauch.

Vendo l’OC

Fan di Vendo tramonto sarà entusiasta di vedere la nuova serie spin-off dirigersi verso Orange County. Vendo l’OC è stato recentemente rilasciato e i fan hanno molto atteso questo nuovo capitolo della serie di spettacoli immobiliari senza sceneggiatura.

Questa serie vedrà Jason Oppenheim, proprietario del Gruppo Oppenheim, la società immobiliare in Vendo tramontomentre espande il suo territorio a Newport Beach. Vendo l’OC presenterà Oppenheim e gli agenti Alexandra Hall, Austin Victoria e Brandi Marshall in questa serie mentre vengono introdotti anche nuovi agenti. Gli spettatori rimarranno sbalorditi dalle case sontuose mentre guarderanno gli agenti vivere alti e bassi di successo che si riversano nelle loro vite personali.

Chad e JT vanno in profondità

Il mockumentary Chad e JT vanno in profondità è ora disponibile per lo streaming. Questa serie comica scherzosa è ispirata al podcast del duo Vai in profondità, dove agiscono come cittadini interessati e difendono questioni come un ulteriore Giorno dell’Indipendenza, il diritto alla festa, una statua di Paul Walker e altro ancora.

La serie presenta sei episodi sciocchi che sono un incrocio tra Asino e Borato. Questa serie è per un pubblico maturo poiché non sai mai cosa faranno i comici chill bro Chad e JT.

Quale di questi programmi Netflix sei più entusiasta di guardare? Fateci sapere nei commenti qui sotto.