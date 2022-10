5 buoni programmi Netflix questo fine settimana (22 ottobre): From Scratch, The Mole

Dal momento che il fine settimana di Halloween è solo tra una settimana, non dimenticare di dare un’occhiata alla gamma di versioni spettrali di Netflix e Chills. Se lo spettrale non fa per te, non perdere l’impressionante elenco di nuovi e popolari programmi Netflix, come Da zero, l’amore è cieco, la lista nera, e altro ancora.

Non perdere tutti i fantastici nuovi film, incluso La scuola del bene e del male, La maledizione di Bridge Hollow, La ragazza più fortunata del mondo, e Lo straniero.

L’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix di questa settimana vede molti ritorni, con L’osservatore, l’amore è cieco, e Dahmer ancora selvaggiamente popolare. Non perdere gli altri in questo elenco, inclusa la stagione di Il peccatore e Il club di mezzanotte.

I migliori nuovi programmi Netflix del 22 ottobre 2022

Diamo un’occhiata ad alcuni nuovi programmi Netflix di seguito.

Da zero

La serie limitata Da zero è un dramma romantico ispirato al libro di memorie di Tembi Locke, che dice che questa storia parla di “come l’amore e la nostra umanità condivisa possono attraversare i confini”. Locke e sua sorella Attica Locke hanno creato questa serie per Netflix.

La serie segue Zoe Saldaña nei panni di Amy, che si reca in Italia per ritrovare se stessa. Finisce per incontrare Lino (Eugenio Mastrandrea) e la serie racconta una storia d’amore per secoli. Nota: Se vuoi essere sorpreso dagli eventi di questa serie, non guardare il trailer. Regala molto, secondo me.

28 giorni infestati

Una nuova serie horror di realtà è arrivata su Netflix e i fan del genere non vorranno perderla. La serie intitolata 28 giorni infestati mette le squadre l’una contro l’altra in una battaglia per vedere chi può rimanere 28 giorni in alcuni dei luoghi più infestati d’America. L’esperimento paranormale si basa sulle teorie di Ed e Lorraine Warren, che il Evocazione anche i film sono basati su.

I Warren hanno una teoria secondo cui ci vogliono 28 giorni per squarciare il velo tra il bene e il male. Le squadre sono tenute a rimanere nella posizione assegnata per 28 giorni. Se lo fanno, otterranno il riconoscimento come parte di un progresso essenziale nella ricerca sul paranormale.

La Talpa

Un riavvio di serie di realtà ad alto rischio, La Talpa, è stato rilasciato sullo streamer. La competizione vede 12 giocatori l’uno contro l’altro in una serie di sfide in cui una è una talpa che saboterà tutto. Questo è un riavvio della serie originale.

Ogni volta che le sfide, in cui i giocatori lavorano in gruppo, vengono completate, viene aggiunto più denaro al piatto. Alla fine, uno di loro vincerà se riesce a smascherare “la talpa”.

Vatican Girl: La scomparsa di Emanuela Orlandi serie limitata

Le docuserie Vatican Girl: La scomparsa di Emanuela Orlandi è una nuova serie limitata su Netflix. La serie approfondisce la scomparsa della quindicenne Emanuela Orlandi, avvenuta nel 1983. Il caso è l’evento più misterioso all’interno del Vaticano da quel momento.

Diretto da Mark Lewis, di Non scopare con i gatti fama, indaga su questo crimine per scoprire se il Vaticano avesse qualcosa a che fare con la scomparsa della ragazza o meno.

Waffles + Mochi’s Restaurant stagione 2

Una nuova Cialde + Ristorante Mochi la stagione è ora disponibile per lo streaming. La serie è uno spin-off dell’originale Cialde + Mochi serie, un’avventura culinaria live-action, burattini e CGI.

I personaggi titolari, Waffles (il cui padre è un waffle congelato e la madre è uno yeti) e Mochi (una palla mochi), sono amici che desiderano diventare cuochi. Nella serie spin-off, il duo apre il proprio ristorante dove preparano delizie culinarie con ospiti speciali, tra cui Michelle Obama, famosi chef, cuochi casalinghi e bambini.

Quale programma Netflix guarderai questo fine settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto.