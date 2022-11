5 buoni programmi Netflix per il fine settimana del Ringraziamento: mercoledì e altro

Buon fine settimana del Ringraziamento. Hai mangiato a sazietà e hai bisogno di ottimi consigli sui programmi Netflix per goderti il ​​resto del fine settimana festivo. Ce ne sono molti fantastici da considerare, incluso 1899, Morto per me, The Crown e Manifesto.

Ci sono alcuni titoli a tema del Ringraziamento su Netflix. Nuova ragazza ha diversi episodi che celebrano la festa. Inoltre, controlla Friendsgiving, Trolls the Beat Goes On: Funsgiving, Fuller House’s “Un ringraziamento più pieno” e Una mamma per amica: un anno nella vita“Autunno.”

Per molti, quando il Ringraziamento è finito, è tempo di iniziare il periodo natalizio. Lo streamer è qui per te per tutta la stagione con un enorme catalogo di titoli natalizi. Alcuni titoli più recenti per il 2022 includono Natale alla fattoria del vischio, Il diario di Noel, Innamorato di Natale, La famiglia Claus 2, e altro ancora.

Dicembre ha un enorme elenco di nuove uscite con alcuni grandi film e spettacoli in arrivo, incluso quello di Guillermo del Toro Pinocchio e Cipolla di vetro: un mistero a colpi di coltello.

I migliori nuovi programmi Netflix da guardare questo fine settimana (26 novembre 2022)

Diamo un’occhiata ad alcuni fantastici programmi Netflix degni di un’abbuffata del fine settimana.

Mercoledì stagione 1

La tanto attesa uscita di Tim Burton, Mercoledì, è disponibile per lo streaming. Questa serie si concentra sulla figlia della famiglia Addams, Wednesday, e sul tempo trascorso a frequentare la Needmore Academy, la stessa scuola frequentata dai suoi genitori.

La stagione 1 è composta da otto episodi e vede mercoledì espulso dalla scuola pubblica per aver difeso suo fratello Pugsley dai suoi bulli. Viene quindi inviata alla Nevermore Academy, la casa di mostruosi disadattati. Mentre tenta di gestire la sua abilità psichica emergente, cerca anche di scoprire la radice di una misteriosa follia omicida che ha terrorizzato la città per anni.

Jenna Ortego interpreta il personaggio titolare ed è affiancata da Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Gwendoline Christie, Riki Lindhome, Jamie McShane, Fred Armisen e Christina Ricci.

Il nostro universo stagione 1

La prima stagione della docuserie narrata da Morgan Freeman, Il nostro universo, è stato rilasciato. Questa serie in sei parti dello studio della BBC utilizza filmati della fauna selvatica e incredibili effetti speciali per esplorare il mondo e tutte le sue meraviglie naturali.

Questa serie ha utilizzato animazioni rivoluzionarie per drammatizzare la creazione del sistema solare e la moderna fotocamera, e CGI porta gli spettatori a dare uno sguardo personale ad alcuni degli animali più carismatici della terra.

Sangue, sesso e regalità stagione 1

Sebbene Sangue, sesso e regalità è pubblicizzato come una docuserie, è più una drammatizzazione della vita di Anna Bolena, con esperti storici che aggiungono fatti pertinenti alle scene.

Raccontata in tre parti, questa serie è in parte documentario, in parte drammatizzazione con un tocco moderno. Segue Ann Boleyn e la sua ascesa da dama di compagnia al matrimonio con il re Enrico VIII fino alla sua esecuzione per tradimento. Mentre il dramma si svolge, storici ed esperti della sua vita valutano i fatti sulla sua vita.

L’antica apocalisse stagione 1

Antica Apocalisse segue il giornalista Graham Hancock e il suo viaggio nei siti archeologici di tutto il mondo mentre scopre nuovi fatti sulle antiche civiltà. Le sue scoperte cambieranno tutto ciò che sappiamo sugli umani preistorici.

Le informazioni scoperte da Graham aprono scoperte precedenti che rivelano il fatto che molte di queste civiltà avrebbero potuto essere più avanzate di quanto non siano mai state scoperte.

LEGO: City Adventures stagione 4

La quarta stagione di LEGO: Avventure in città è stato rilasciato. Questa serie animata al computer segue i lavoratori della città, tra cui polizia, vigili del fuoco e operatori sanitari.

La serie segue il sergente. Il duca DeTain, il capo dei vigili del fuoco Freya McCloud, lo spazzino Shirley Keeper, il tuttofare Harl Hubbs, il sindaco Solomon Fleck e il vice sindaco Carol Yea mentre preservano la pace e la bellezza della frenetica città.