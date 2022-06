5 buoni programmi Netflix in questo weekend per la festa del papà: l’idiota preferito di Dio

Con l’avanzare del fine settimana, assicurati di dedicare del tempo ad alcuni fantastici programmi Netflix. L’elenco delle nuove versioni di giugno 2022 è impressionante, con numerose scelte per suscitare il tuo interesse. Dai un’occhiata ai nostri consigli sugli spettacoli degni di nota di seguito.

Se guardi l’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix di questa settimana, vedrai diverse ripetizioni, tra cui Stranger Things, All American, First Kill, Peaky Blinders, Ozark, e L’avvocato Lincoln.

Molti celebreranno la festa del papà questo fine settimana e abbiamo una fantastica lista di film da guardare mentre festeggi. E, per rendere le cose divertenti, dai un’occhiata a tutte le commedie disponibili per lo streaming.

I migliori nuovi programmi Netflix del 18 giugno 2022

L’idiota preferito di Dio

L’originale Netflix L’idiota preferito di Dio è una commedia creata e interpretata da Ben Falcone, sua moglie Melissa McCarthy, Leslie Bibb e Kevin Dunn.

Falcone interpreta Clark, un uomo che inizia a brillare dopo essere stato colpito da un fulmine. I suoi colleghi, inclusa la sua ragazza Amily (McCarthy), credono che questo sia qualcosa di divino, che viene confermato quando gli appare un angelo. L’angelo gli dice che è il messaggero di Dio e deve prevenire l’imminente apocalisse.

Con Falcone e McCarthy coinvolti, questa sarà sicuramente una commedia da non perdere.

Web of Make Believe: morte, bugie e Internet

L’antologia limitata Web of Make Believe: morte, bugie e Internet è diretto da Brian Knappenberger, Luminant Media e Imagine Documentaries e prodotto da Ron Howard e Brian Grazer.

La docuserie apre il mondo della moderna disinformazione e dell’inganno digitale delle famiglie americane e delle conseguenze che ne derivano, che a volte finiscono in tragedia. Le storie includono un giocatore online che partecipa allo “swatting”, chiamando rapporti fasulli che richiedono l’invio di una squadra SWAT in un luogo. Questa storia finisce in tragedia.

Altre storie includono la storia di una donna di diventare una portavoce di incitamento all’odio nazionalista bianco, un caso di sextortion, una rapina dell’IRS e una cospirazione che circonda un membro dello staff politico assassinato nel 2016. Queste storie mostrano cosa succede quando la realtà viene deformata nella rete della disinformazione.

Intimità

La serie drammatica spagnola, Intimitàha pubblicato la sua prima stagione su Netflix ed è rapidamente entrato nell’elenco dei 10 migliori programmi di Netflix.

La storia segue Malen, il vicesindaco di Bilbao, che ha un promettente futuro in politica, la cui vita viene sradicata quando un sex tape viene rilasciato alla stampa. Il video mostra Malen e un uomo, che non è suo marito, mentre fanno sesso su una spiaggia, ampiamente diffusa, causando molto caos nella sua vita privata e professionale. Questo tema prosegue in altre vite in questa serie che solleva le domande sui confini dell’intimità e su cosa succede quando le vite private delle persone diventano argomenti delle conversazioni pubbliche.

Iron Chef: alla ricerca di una leggenda di ferro

La nuova serie di cucina Iron Chef: alla ricerca di una leggenda di ferro è un riavvio di Chef di ferro e Iron Chef America. Questa serie vede il ritorno di Alton Brown come co-conduttore con Kristen Kish e Mark Dacascos come Presidente.

I cinque nuovi Iron Chef per la prima stagione di questa serie sono Curtis Stone, Dominique Crenn, Marcus Samuelsson, Ming Tsai e Gabriela Cámara. Gli Iron Chef si scontrano con i concorrenti per preparare un piatto incentrato su un ingrediente segreto rivelato dal Presidente. Lo sfidante con il punteggio più alto ritorna alla fine in un cook-off contro tutti gli Iron Chef che diventeranno una leggenda di ferro e riceveranno il Golden Knife in caso di successo.

Vicolo cieco: Parco paranormale

Una nuova serie animata descritta come spettrale ma dolce, Vicolo cieco: Parco paranormale, è ora disponibile su Netflix. Questa serie è basata sui romanzi grafici della commedia horror Dead Endia e il web in breve Senza uscita di Hamish Steele.

La serie racconta di Barney, Norman e del magico cane parlante Pugsley, che durante l’estate lavorano in un parco a tema di una casa infestata e combattono le forze paranormali che lavorano anche lì. Incontrano un demone millenario di nome Courtney, la loro guida per gli inferi.

Quali programmi Netflix guarderai questo fine settimana? Condividi le tue scelte nei commenti!