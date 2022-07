5 buoni programmi Netflix in questo weekend del 4 luglio: Stranger Things e altro ancora

Buon weekend del 4 luglio! Si spera che tu abbia un po’ di tempo libero e che tu possa goderti alcuni fantastici programmi Netflix. Un nuovo mese significa un intero elenco di nuove versioni e luglio 2022 non deluderà. I grandi nomi di questo mese includono L’uomo grigio, la persuasione, la nuova stagione di fiume vergine e la puntata finale della stagione 4 di Cose più strane.

La lista dei 10 migliori programmi Netflix di questa settimana vede alcuni nuovi titoli, ma una sorpresa è la serie Nickelodeon del 2005 Zoey 101. Questa serie è entrata nella top 10 della lista in quanto il nome dell’attrice Alexa Nikolas è nei titoli dei giornali e Austin Butler, che recita nel nuovo film di Elvis, è entrambi protagonista di questa serie. Altri titoli in questo elenco includono Grey’s Anatomy, Tutti americani, L’Accademia degli Ombrelli e Money Heist: Corea – Area economica congiunta.

Se i film sono più veloci questo fine settimana, dai un’occhiata ad alcuni dalla lista dei primi dieci film come Canta 2, La foschia, Attività febbrile, Testa di ragno e ESSO.

I migliori nuovi programmi Netflix del 2 luglio 2022

Cose più strane

Cose più strane la stagione 4, parte 2, è ora disponibile per lo streaming. I fan hanno aspettato poco più di un mese che gli ultimi due episodi concludessero la quarta stagione. Ci sarà un quinto in arrivo con un’attesa molto più breve di quella che gli spettatori hanno dovuto aspettare per la stagione in corso. Se hai bisogno di un rapido aggiornamento per la parte 1, lo abbiamo qui.

La seconda parte vedrà il gruppo Hawkins affrontare Vecna ​​e, si spera, vedremo Elle contro Vecna ​​mentre lo sconfigge. Diverse relazioni devono essere ricucite, e poi c’è l’intera connessione russa. Cosa accadrà a tutti loro? Scoprilo ora su Netflix!

The UnXplained con William Shatner

A giugno, la prima stagione di The UnXplained con William Shatner è stato rilasciato su Netflix. Questa stagione è stata originariamente pubblicata nel 2019 su History.

La prima stagione è composta da 16 episodi di strani e misteriosi fenomeni che hanno sconcertato l’uomo per secoli. Presentato dall’attore vincitore del Golden Globe e dell’Emmy Award William Shatner, ogni episodio farà luce su come l’impossibile può accadere. Con una visione convincente di scienziati, storici, testimoni ed esperienze. Gli episodi trattano argomenti dai luoghi malvagi ai rituali bizzarri alle civiltà perdute.

Gli Upshaw

Stagione 2 di Gli Upshaw è ora disponibile per lo streaming. La serie originale Netflix è stata creata da Regina Y. Hicks e Wanda Sykes e vede protagonisti Sykes, Mike Epps, Kim Fields, Page Kennedy, Diamond Lyons, Khali Spraggins, Jermelle Simon, Gabrielle Dennis e Journey Christine.

La serie segue la famiglia nera della classe operaia, gli Upshaw, che vivono in Indiana. Ricordando le sitcom familiari degli anni ’90, questa serie segue Bennie, un meccanico che cerca di fare del suo meglio per sua moglie Regina, le loro due figlie, il figlio e suo figlio da una precedente relazione. Sykes interpreta la cinica cognata di Bennie. La stagione 2 vede gli Upshaw continuare a fare la vita a modo loro mentre sperimentano tutto ciò che gli capita.

Eredità

L’ultima stagione di Eredità è stato rilasciato su Netflix. Questa serie è la terza in The Vampire Diaries franchising e uno spin-off diretto di Gli originali.

Questa serie segue la storia della figlia di Klaus Mikaelson e Hayley Marshall di nome Hope. I suoi genitori sono discendenti delle più potenti stirpi di vampiri, lupi mannari e streghe. Hope è il primo tribrido e frequenta la Scuola per Giovani e Dotati Salvatore.

Montagna dei fiocchi di neve

Una nuova realtà neve, Montagna dei fiocchi di neve, è stato rilasciato su Netflix. Questo si concentra su un gruppo di kidult autorizzati che vengono inviati in un ritiro di sopravvivenza nella natura selvaggia per essere avviati all’autosufficienza.

Un gruppo di 10 persone che hanno fatto affidamento sui propri genitori per tutto vedrà com’è vivere senza acqua corrente, senza genitori che li aspetteranno e, il cielo non voglia, NESSUN WIFI – l’obiettivo: diplomarsi come adulti funzionanti. Il vincitore riceverà un premio in denaro abbastanza grande da trasformare la sua vita.

Quale di questi programmi Netflix hai intenzione di guardare questo fine settimana?