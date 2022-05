5 buoni programmi e film Netflix da guardare questa settimana

Questa settimana vede la fine di un mese e l’inizio di un altro. Quali programmi e film Netflix valgono la pena guardare durante la settimana?

È la settimana del mese che può diventare piuttosto opprimente. Dopotutto, tendono ad essere aggiunti molti contenuti il ​​primo del mese. Il 1 giugno sta sicuramente seguendo la tendenza con alcuni film eccellenti che si uniscono allo streamer.

Se sei interessato all’orrore, Il ragazzo varrà la pena guardare. Per coloro che hanno bisogno di una storia d’amore condannata, Titanico è il film a cui vorrai rivolgerti. Tuttavia, questa settimana ci sono molti altri fantastici contenuti in streaming che non vorrai perderti.

Abbiamo aiutato a eliminare la sensazione travolgente dell’elenco con questi cinque programmi e film Netflix da provare questa settimana. Ce n’è uno dall’elenco di maggio per assicurarti di avere qualcosa per l’inizio della settimana. L’elenco è in ordine di data di rilascio.

5 serie e film Netflix da non perdere questa settimana

Adolescenti tartarughe ninja mutanti

I genitori avranno bisogno di qualcosa per intrattenere i loro figli. La buona notizia è che ci sono molti programmi TV e film su Netflix. Uno di questi viene aggiunto questa settimana.

Riguarda la prima stagione di Adolescenti tartarughe ninja mutanti. Non ha bisogno di presentazioni. La serie seguirà le nostre quattro tartarughe mutanti preferite, Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raphael.

Scopri la prima stagione martedì 31 maggio.

L’incredibile Spider-Man

Se sei dell’umore giusto per un film d’azione adatto alle famiglie, deve essere tutto L’incredibile Spider-Man. Il film di Andrew Garfield avrà sicuramente un buon gruppo di nuove persone interessate ad esso sin dal Ritorno a casa la trilogia si è conclusa

Questo è il primo film con Garfield nel ruolo del protagonista. Guarda come è diventato Spider-Man e i pericoli da cui dovrà proteggere New York City.

Guadare L’incredibile Spider-Man mercoledì 1 giugno.

Il pavimento è lava Stagione 2

Quando si tratta di reality show, Netflix ne ha di divertenti. Un’opzione per famiglie è sicuramente Il pavimento è lava. Sai che i bambini ci giocano a casa da quando hanno iniziato a guardarlo. Chi sto prendendo in giro; i bambini ci hanno giocato molto prima della serie.

Tutti gli episodi della seconda stagione sono tra gli spettacoli e i film Netflix da provare questa settimana. È ora di vedere chi vincerà il premio alla fine di ogni episodio.

Guarda tutti gli episodi di Il pavimento è lava Stagione 2 venerdì 3 giugno.

Intercettore

Il prossimo suggerimento sulla lista è un film diretto da Matthew Reilly. Intercettore segue un capitano dell’esercito che deve affrontare la minaccia a una stazione di intercettazione missilistica remota che comanda.

Dovrà utilizzare tutta la sua formazione e l’esperienza acquisita nel corso degli anni per aiutare a contrastare gli attacchi coordinati. Riuscirà a salvare la sua gente?

Guarda il film venerdì 3 giugno.

Sopravvivere all’estate Stagione 1

Infine, abbiamo un nuovo drama australiano. Questo segue un’adolescente di New York che viene espulsa dalla sua scuola. Vuole sfruttare al massimo la sua libertà e questo la porta in Australia.

Vuole seguire i suoi sogni di diventare un grande surfista. Quale posto migliore per farlo se non nella capitale mondiale del surf? Lascia un pasticcio a New York che gli altri possono sistemare.

Guarda tutti gli episodi della stagione venerdì 3 giugno.

Quali programmi e film Netflix stai guardando questa settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto.