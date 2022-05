5 buoni programmi e film Netflix da guardare questa settimana: The Lincoln Lawyer

Ci sono alcune uscite eccellenti che accadono questa settimana su Netflix. Ecco i migliori programmi e film Netflix da provare, inclusi L’avvocato Lincoln.

Non c’è dubbio che L’avvocato Lincoln è uno dei migliori programmi della settimana su Netflix. I fan di Michael Connelly aspettavano da tempo questa serie. Capita di essere cronometrato con il rilascio del Boschi scorporo, Bosch: Eredità su Freevee, che è anche meglio.

L’elenco di programmi e film Netflix di questa settimana potrebbe diventare un po’ travolgente. Dopotutto, ci sono alcune versioni divertenti che non possiamo includere nell’elenco. I fan di Rebel Wilson vorranno stare attenti Ultimo annomentre coloro che cercano un film in tempo di guerra vorranno dare un’occhiata Operazione Carne Tritata.

Lo abbiamo ridotto a cinque programmi e film Netflix che copriranno tutti i tipi di interessi. L’elenco è in ordine di data di rilascio.

5 serie e film Netflix da non perdere questa settimana

straniero stagione 5

Si parte con l’arrivo della quinta stagione di straniero. Non c’è dubbio che i fan negli Stati Uniti stiano dicendo “finalmente!” Sono passati due anni da quando il finale della stagione è andato in onda su STARZ e i fan hanno già avuto la possibilità di guardare la sesta stagione sul canale premium via cavo.

La quinta stagione vede Claire e Jamie provare a farsi una nuova vita sul Ridge dopo aver iniziato inizialmente nella quarta stagione. Tuttavia, c’è la minaccia di una guerra in arrivo. La battaglia di Alamance minaccia di sconvolgere tutto e porterà Jamie a prendere alcune decisioni difficili per proteggere coloro che ama.

Guarda martedì 10 maggio.

Mamme lavoratrici stagione 6

Se ami la serie canadese Mamme lavoratrici, sarai felice di sapere che la sesta stagione arriverà su Netflix questa settimana. La stagione riprende i cambiamenti avvenuti nella quinta stagione.

C’è un grande cambiamento nella famiglia Foster e Kate deve affrontarlo. Nel frattempo, Kate deve anche fare i conti con il fatto che la sua vita lavorativa è diventata un inferno grazie a Sloane. Se non fosse abbastanza dramma, Anne e i Carlson tornano indietro e sappiamo che il dramma è molto probabile.

Guarda tutti i 13 episodi della stagione martedì 10 maggio.

Nostro padre

Prima che i test del DNA online diventassero popolari, c’erano molte persone che riuscivano a farla franca con vari crimini. Un dottore probabilmente pensava che sarebbe sempre riuscito a farla franca con le sue azioni, che prevedevano di infrangere tutte le regole come medico della fertilità per diventare padre di più bambini.

Beh, una donna ha aiutato a risolvere il caso. Dopo aver inviato il suo DNA a un sito online, ha scoperto di avere più fratellastri. Com’è stato possibile? Cosa ha significato per la sua famiglia? Bene, ha aperto un caso importante e il documentario Nostro padre esamina lo scandalo.

Guarda il documentario mercoledì 11 maggio.

Impero Bling stagione 2

I fan del reality saranno felici di sapere che una seconda stagione di Impero Bling arriverà su Netflix questa settimana. La serie segue i ricchissimi adulti asiatici e asiatici americani che cercano di festeggiare a Los Angeles. Naturalmente, questo porta un dramma che vale più che la pena di essere trasmesso in televisione.

La seconda stagione riprende con Anna che porta Kelly a Parigi per il suo compleanno, mentre Chinatown arriva a Beverly Hills per Christine. Cosa faranno questi ricchi individui durante la stagione?

Guarda l’intera stagione venerdì 13 maggio.

Il Lincoln Avvocato stagione 1

Infine, è qualcosa per i fan di Michael Connelly là fuori. L’avvocato Lincoln sta finalmente andando su Netflix e dovrai dargli un’occhiata. La serie è basata sul romanzo Il verdetto d’ottone.

La serie è molto simile al film omonimo. Un avvocato opera con la sua Lincoln Town Car per rendere giustizia a coloro che ne hanno più bisogno.

Guarda l’intera stagione venerdì 13 maggio.

Quali programmi e film Netflix stai guardando questa settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto.