5 buoni programmi e film Netflix da guardare questa settimana: Stranger Things

L’ultima settimana intera di maggio porta una delle uscite Netflix più attese nel 2022. Ecco gli spettacoli e i film Netflix da guardare questa settimana.

È tutta una questione di qualità rispetto alla quantità questa settimana su Netflix. Non ci sono molti spettacoli e film in arrivo durante la settimana, ma ciò non significa che non ci sia niente da guardare. Una delle più grandi uscite del 2022 si terrà questa settimana.

Sì, stiamo parlando Cose più strane. È stata un’attesa troppo lunga e non possiamo semplicemente incolpare la pandemia per questo. Cosa stava succedendo esattamente per ritardare così tanto la stagione? Bene, sono sicuro che lo scopriremo quando usciranno i primi episodi.

Anche se l’elenco non è schiacciante, potresti non essere ancora troppo sicuro di cosa guardare. Abbiamo le prime cinque scelte di programmi e film Netflix per la settimana in ordine di data di uscita.

5 serie Netflix da non perdere e film da guardare questa settimana

Buona fortuna

Iniziamo con il rilascio di Buona fortuna, un dramma turco che segue un ex capitano dell’esercito che cerca di fermare il matrimonio. Vuole impedire all’amato del suo amico di sposare qualcun altro. Fa sicuramente un cambiamento dalla solita trama di un uomo che insegue la propria amata.

Qual è la svolta in questo film? Questo ex capitano dell’esercito è pieno di traumi e dolore. Minacciano di salire per rendere difficile il viaggio verso Dalyan.

Orologio Buona fortuna lunedì 23 maggio.

Ricky Gervais: SuperNatura

Se ami la cabaret di Ricky Gervais, sarai felice di sapere che è in arrivo un altro speciale. Questo si chiama SuperNatura.

Durante questo speciale, vedremo Gervais dare la sua opinione sulle regole della commedia. Condividerà anche come vizia i suoi gatti e come sia davvero la super natura. Sono sicuro che puoi vedere da dove viene il titolo.

Dai un’occhiata allo speciale in piedi martedì 24 maggio.

Pendente di larva

Questa settimana ci sono alcuni fantastici programmi e film Netflix per bambini. Il mio piccolo pony ha nuovi episodi e c’è anche una grande serie che segue le creature sotto il mare chiamata Mare di amore. Tuttavia, la scelta per la settimana è Pendente di larva.

Questo film segue Rosso e Giallo. Partono per un’avventura piena di divertimento… e scoregge. Certo, ci sono le scoregge.

Guarda la serie mercoledì 25 maggio.

Cose più strane

Il prossimo è il più grande rilascio della settimana. Cose più strane stagione 4, parte 1 è finalmente in arrivo. Si riprende sei mesi dopo gli eventi della terza stagione. Ma sì, le cose andranno male quando vedrai quanto sono cresciuti i bambini!

Questa volta il gruppo si è diviso. L’orrore del sottosopra minaccia ancora tutto, ma il gruppo riuscirà a riunirsi in tempo per salvare la situazione?

Scopri tutto quando Cose più strane ritorna venerdì 27 maggio.

Scomparsa a Clifton Hill

Il thriller canadese del 2019 Scomparsa a Clifton Hill è l’ultimo dei suggerimenti per la settimana. Questo segue una giovane donna che torna alle Cascate del Niagara dopo un po’ di distanza.

Ora che è tornata, i ricordi minacciano di tornare. Questi ricordi sono di un rapimento anni prima, ma cosa è successo davvero a Clifton Hill allora?

Guarda il film domenica 29 maggio.

Quali programmi e film Netflix stai guardando questa settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto.