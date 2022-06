5 buoni programmi e film Netflix da guardare questa settimana: Peaky Blinders, altro

Arriva una nuova settimana e ci sono alcuni fantastici contenuti diretti a Netflix. Ecco i migliori programmi e film Netflix da vedere dal 6 al 12 giugno.

Ci sono alcuni fantastici contenuti in arrivo durante la settimana su Netflix. Questo contenuto può finire per diventare un po’ opprimente. Soprattutto quando ci sono molti contenuti di qualità.

Al via il Netflix Is a Joke Festival Bill Burr: Amici che uccidono lunedì 6 giugno. Ogni giorno c’è qualcosa di nuovo e includeremo una delle versioni da tenere d’occhio questa settimana. Poi c’è Pacchetto d’azione stagione 2 per i bambini e Gladbeck: La crisi degli ostaggi per chi preferisce un documentario.

Cos’altro puoi guardare? Ecco i primi cinque programmi e film Netflix da guardare. L’elenco è in ordine di data di rilascio per renderlo facile da seguire.

5 serie e film Netflix da non perdere questa settimana

Attività febbrile

Iniziamo con un nuovo film Netflix con protagonista Adam Sandler. Se ami le sue altre uscite, allora vale sicuramente la pena dare un’occhiata. Ritorna a un tema sportivo per questo, quindi pensaci come Il cantiere più lungo e Ragazzo dell’acqua.

In Attività febbrile, Sandler interpreta uno scout di basket che scopre un nuovo giocatore di strada. Questo potrebbe aiutarlo a rilanciare la sua carriera, ma il giocatore di strada ha le carte in regola per arrivare nelle grandi leghe?

Guarda il film mercoledì 8 giugno.

Prima uccisione stagione 1

Quando si tratta di nuovi programmi e film Netflix, ti consigliamo di dare un’occhiata Prima uccisione. Questa è una serie di mistero horror che porta alcuni elementi soprannaturali.

Un adolescente vampiro si innamora di un cacciatore di vampiri. Se ami la storia d’amore proibita di Buffy e Angel Buffy l’ammazzavampiriquesta ti sembra sicuramente la serie.

Guarda la prima stagione venerdì 10 giugno.

Peaky Blinders stagione 6

È il rilascio che tutti stavamo aspettando. Peaky Blinders La sesta stagione sta finalmente arrivando su Netflix. Questa è l’ultima stagione della serie e copre come il personaggio di Helen McCrory è stato scritto sulla scia della morte improvvisa dell’attrice.

Ci sono sei episodi da guardare. Iniziano con Tommy che si dirige verso il Nord America, al momento del proibizionismo che sta finendo. Questo porta a nuove opportunità ma anche a nuovi pericoli.

Guarda tutti e sei gli episodi venerdì 10 giugno.

Alberi della pace

C’è qualcosa da amare negli spettacoli e nei film di Netflix che si concentrano su persone di diversi percorsi di vita che trovano un terreno comune. Ecco cosa succede con il nuovo film Alberi della pace. Questo vede quattro donne di diversa estrazione trovare qualcosa che le unisce.

Sono tutti intrappolati e nascosti in Ruanda a causa del genocidio. Questo film è basato su veri eventi stimolanti del periodo.

Guarda il film venerdì 10 giugno.

Avviso ai genitori di Amy Schumer

Hai bisogno di una commedia? C’è molto in arrivo su Netflix questa settimana e uno a cui vorrai prestare attenzione Avviso ai genitori di Amy Schumer.

Tutti amiamo Amy Schumer, giusto? Ha alcune delle migliori commedie in TV e il suo standup è esilarante. Tra tutti gli speciali comici di questa settimana, questo è quello di cui siamo più entusiasti.

Guarda lo speciale sabato 11 giugno.

Quali programmi e film Netflix stai guardando questa settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto.