5 buoni film Netflix da guardare questo fine settimana: The Patriot e altro

Non c’è molto da guardare in termini di film dalle uscite durante la settimana. Tuttavia, ci sono alcuni fantastici film Netflix dal drop del 1 gennaio.

Questa settimana sono arrivati ​​molti contenuti, ma la maggior parte sono stati programmi TV. C’è la nuova serie Hype House e i bambini in età prescolare hanno la nuova serie Pacchetto Azione.

Sebbene non ci siano molti film Netflix della settimana, ci sono ancora alcune ottime opzioni da guardare. C’è stato un enorme calo il 1 gennaio e non avrai ancora lavorato su tutti quei film. È ora di mettere in ordine il tuo programma di visione per il fine settimana.

5 film Netflix da non perdere questo fine settimana

Questo elenco è in ordine alfabetico. È quasi impossibile confrontare i diversi generi.

Binti

Iniziamo con un film belga uscito oggi, 7 gennaio. Binti segue una donna del Congo che si trasferisce in Belgio. Vive lì senza documenti, ma non lascerà che questo le impedisca di vivere i suoi sogni.

Vuole diventare una famosa vlogger. Quindi, parte alla ricerca di una vita normale senza avere documenti.

Storie spaventose da raccontare al buio

Guillermo del Toro e André Øvredal ci hanno portato Storie spaventose da raccontare al buio nel 2018 e non c’è dubbio che stavi aspettando che arrivasse su Netflix per guardarlo. Ora è questa possibilità.

È basato sull’omonimo libro e segue l’ombra della famiglia Bellows che incombe da generazioni su Mill Valley. Sarah Bellows vive in una villa e trasforma la sua vita tormentata in una serie di storie spaventose. Tutti ottengono un po’ troppo per alcuni.

Il cantiere più lungo

Ci sono un paio di film di Adam Sandler su Netflix in questo momento e Il cantiere più lungo è quello da guardare questo fine settimana. Si basa sui precedenti film con lo stesso nome, che seguono un ex giocatore di football la cui carriera è terminata a causa della rasatura dei punti in una partita.

Quando finisce dietro le sbarre, finisce per formare la squadra di football dei contro per giocare contro le guardie. All’inizio, nessuno si fida veramente di lui, ma forma rapidamente un legame. Ora possiamo vincere la partita o cadrà nelle vecchie abitudini?

Il patriota

Ci sono alcuni ottimi film storici là fuori. Mel Gibson ha sicuramente recitato in molti di loro, e Il patriota è uno di questi su Netflix questo fine settimana. Interpreta anche il compianto Heath Ledger in uno dei suoi ruoli più memorabili al di fuori del Joker.

Il film segue un uomo americano che non vuole essere coinvolto nella guerra rivoluzionaria. Quando suo figlio viene ucciso da un ufficiale britannico, decide che è ora di mettersi in gioco per ottenere la sua vendetta.

la terra desolata

Uno dei film Netflix più recenti di gennaio è l’horror spagnolo la terra desolata. È anche conosciuto come La bestia.

Questo film segue una famiglia isolata dall’intera società. Una creatura terrificante li tormenta, mettendo alla prova le cose che li tengono insieme nel loro isolamento. C’è un modo per liberarsi o vincerà la creatura?

Quali film Netflix guarderai questo fine settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto.