5 buoni film Netflix da guardare questo fine settimana: sfacciato e altro ancora

Il fine settimana è un ottimo momento per aggiornarsi su tutti i film Netflix che sono arrivati ​​durante la settimana. Sfacciato è solo uno dei migliori suggerimenti di questo fine settimana.

C’è molto da guardare quando si tratta di contenuti su Netflix. Certo, c’erano solo 13 nuovi titoli in arrivo, ma ciò non significa che non ci sia nulla da guardare durante il fine settimana.

Questa settimana ha visto qualcosa per quasi tutti. C’è un thriller d’azione del 2000, un nuovo mistero per i fan dei thriller e un film comico per coloro che cercano qualcosa per farli ridere. È tempo di approfondire le opzioni.

5 film Netflix da non perdere lo scorso fine settimana

Questo elenco è in ordine alfabetico. È semplicemente troppo difficile confrontare i diversi generi.

Sfacciato

Il primo film della nostra lista è il nuovo mistero. Alyssa Milano interpreta Grace in questo adattamento di Nora Roberts. Grace è una scrittrice di gialli che si ritrova nel mezzo di un mistero della vita reale. Sua sorella è stata uccisa e vuole aiutare la polizia a trovare la risposta.

Mentre esamina la vita di sua sorella, si rende conto di essere più di una semplice insegnante. La sorella di Grace ha avuto una seconda vita e qualcuno in quella vita potrebbe essere stato colui che l’ha uccisa.

Riverdance: L’avventura animata

Quando si tratta di qualcosa per tutta la famiglia, ci sono fantastici film Netflix disponibili. Questo fine settimana, è tutto Riverdale: L’avventura animata. Porta così tanto sulla danza irlandese, ma è più del semplice guardare i personaggi animati che scalciano i piedi.

In questo film d’animazione, un ragazzo irlandese parte per un’avventura con una ragazza spagnola. Vediamo le due culture combinarsi e le due capiscono come sono diverse ma come sono anche molto simili.

Il Comitato di Dio

Sappiamo tutti della lista dei trapianti. A volte, la persona in cima alla lista non è la prossima persona a prendere un organo. Ci sono volte in cui la persona sotto può finire per essere un candidato più adatto. Il Comitato di Dio ci dà uno sguardo all’interno del processo decisionale.

Il comitato ha un’ora per decidere chi riceverà l’organo. Speriamo che i cavi LVAD non vengano tagliati per costringere il comitato a prendere una decisione, giusto, Grey’s Anatomy fan?

Questa non è una commedia

Il titolo potrebbe suggerire diversamente, ma il prossimo dei film Netflix è la commedia del weekend. Questa non è una commedia segue un comico il cui amico gli chiede di essere un donatore di sperma. Questa è una grande richiesta e il comico non può fare a meno di dire di sì.

Cosa significa essere un donatore di sperma? È qualcosa che il nostro comico scoprirà quando deciderà di farlo. La sua vita sta per cambiare completamente.

Sospettato

A volte vuoi un film del passato, ed è questo l’ultimo suggerimento. Il film del 2000 Sospettato stelle Morgan Freeman e Gene Hackman, che susciterà già il tuo interesse.

Freeman è il capitano della polizia Victor Benezet. Si scontra con l’importante avvocato fiscale Henry Hearst, interpretato da Hackman. Questo è più di un semplice gioco del gatto e del topo. Durante tutto il gioco verranno giocati molti giochi psicologici. È tempo di esplorare le parti più oscure della mente umana.

