5 buoni film e serie Netflix questa settimana: Inventing Anna e altro ancora

È arrivata una nuova settimana e ciò significa che arriveranno nuovi film e programmi Netflix. A cosa vale la pena prestare attenzione durante la settimana?

Ci sono un totale di 22 nuovi film e programmi Netflix in arrivo durante la settimana. Che tu voglia commedia, azione, vero crimine o romanticismo, sei coperto. Ma quell’elenco completo può diventare piuttosto travolgente.

È facile perdere alcune grandi uscite se finisci sopraffatto dall’elenco completo. Ecco perché ti abbiamo portato questo elenco delle migliori scelte della settimana. C’è qualcosa per tutti gli interessi e le preferenze quando si tratta di contenuti e generi.

5 film e programmi Netflix da non perdere questa settimana

Questo elenco è in ordine di data di rilascio. È semplicemente troppo difficile confrontare i vari generi e vogliamo assicurarci che sia facile per te scegliere i contenuti durante la settimana.

L’amore è cieco

Mentre la seconda stagione della serie americana arriverà alla fine della settimana, c’è una versione della serie in arrivo all’inizio. Ecco perché questo deve essere messo al primo posto.

L’amore è cieco: Giappone rilascerà i primi cinque episodi della sua versione della serie e il resto degli episodi arriverà settimanalmente. Avrai voglia di approfondire per vedere nuovi volti trovare l’amore. Se desideri la versione americana, una nuova serie di episodi arriverà entro la fine della settimana.

L’amore è cieco: Giappone arriverà martedì 8 febbraio. L’amore è cieco la stagione 2 arriverà venerdì 11 febbraio.

Cattura assassini

Molte persone sono affascinate dal vero crimine. C’è qualcosa di avvincente nel guardare gli assassini essere catturati e abbiamo la possibilità di imparare cosa non fare di fronte a un potenziale serial killer. Cattura assassini ha ottenuto un pubblico immediato con la sua prima stagione e ci sono altri episodi in arrivo.

L’intera seconda stagione cadrà in una volta. Ogni episodio racconta un assassino diverso, guardando come la polizia alla fine ha catturato l’assassino.

Guarda l’intera stagione mercoledì 9 febbraio.

Il privilegio

Ci sono alcuni film Netflix in uscita durante la settimana. Il primo della nostra lista è Il privilegio, un film in lingua tedesca che sarà sicuramente un must. Dopotutto, le produzioni europee tendono ad essere tra le migliori.

Il privilegio segue un ricco studente tedesco che frequenta una scuola d’élite. Quando si rende conto che non tutto è come sembra, cade in un’oscura cospirazione, ma qualcuno lo ascolterà?

Questo è uno dei film e programmi Netflix in uscita mercoledì 9 febbraio.

Inventare Anna

Quanto ne sai di Anna Delvey? Shonda Rhimes sta portando una serie che guarda alla vita della socialite di New York, principalmente sulla sua ascesa ai tavoli dell’élite.

Non aspettarti Inventare Anna essere una guida pratica. Ricorda che mentre Anna rubava i cuori, rubava anche i soldi per arrivare dov’era. La serie limitata esaminerà tutto.

Scopri la serie completa venerdì 11 febbraio.

Ragazza alta 2

Infine, è tutta una questione di sequel Ragazza alta. Dopo gli eventi del primo film, Jodi Kreyman è passata da emarginata a popolare. Cosa significa questo per lei e il suo gruppo di amici?

Come ti aspetteresti, significa uno squilibrio. Jodi ha qualcosa che non avrebbe mai pensato possibile, e ora si sta rendendo conto che ha bisogno di fare scelte attive se vuole mantenere quella popolarità. Provoca tensione con i suoi amici e minaccia di rompere il gruppo di amicizia.

Guarda il film venerdì 11 febbraio.

Quali film e programmi Netflix stai guardando questa settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto.