48 migliori film Netflix da guardare (e 20 da saltare): agosto 2022

I migliori film Netflix da guardare (e saltare)

Ci sono così tanti buoni film Netflix da guardare in questo momento, ma non tutti valgono il tuo tempo.

Alcune delle nuove uscite Netflix sono tra i migliori film Netflix dell’anno finora.

A volte, è difficile capire quali film di Netflix valga la pena guardare e quali dovresti semplicemente saltare. Quindi, se stai cercando cosa guardare, sei nel posto giusto! Abbiamo messo insieme una grande lista di film Netflix da guardare e da saltare!

È una decisione difficile che può portare a dover affrontare alcune puzzolenti e perdere i film che ti sarebbero davvero piaciuti.

Con rilasci come Non guardare in alto, Fear Street, The Adam Project, e altri, ed è stata una buona corsa per i nuovi film di Netflix. Abbiamo anche visto alcune versioni come La cabina dei baci 3 e Lui è tutto ciò attirerà molti spettatori ma probabilmente non saranno i preferiti dai fan per le masse.

Ti chiedi quali film dovrebbero entrare nella tua lista di controllo e quali vale la pena resistere? Iniziamo con l’elenco Guarda in entrambi i modi.

AGGIORNATO: 22 agosto 2022

Film Netflix: Guarda in entrambi i modi

Anno di uscita: 2022

Regia: Wanuri Kahiu

Con: Lili Reinhart, Danny Ramirez, David Corenswet, Aisha Dee, Andrea Savage, Luke Wilson, Nia Long

L’anno scorso, Netflix ha rilasciato alcuni dei più grandi successi in circolazione, come The Progetto Adam e L’uomo grigio. Ma sono le commedie romantiche a cui i fan continuano a tornare per quegli importantissimi orologi comfort. Uno dei nuovi film Netflix più adorabili dell’estate non è altro che Guarda in entrambi i modi con Lili Reinhart.

Guarda in entrambi i modi è incentrato su Natalie, una neolaureata e aspirante artista che scopre la notte della sua laurea che potrebbe essere incinta. In questo momento rivoluzionario, la sua vita si divide in due realtà: una in cui è incinta e rimane ad Austin, in Texas, con i suoi genitori e un’altra in cui non è incinta e si trasferisce a Los Angeles per perseguire la sua carriera.

Il film è stato paragonato a Porte scorrevoli poiché presenta due esiti diversi per il suo carattere centrale basato su un momento singolare. Mentre alcuni spettatori potrebbero cercare un vincitore risoluto tra i due percorsi di Natalie, entrambe le storie presentano i soliti alti e bassi della vita. In entrambi i casi, Natalie starà bene e uno non è migliore dell’altro.

Guarda in entrambi i modi è stato in cima alla classifica dei 10 migliori film su Netflix per diversi giorni dopo la sua uscita il 17 agosto e ha ottenuto un’accoglienza mista. Ma stiamo dicendo a coloro che non si sono sintonizzati sull’ultima svolta da star di Lili Reinhart che vale la pena aggiungere alla tua lista di controllo. Non perdere Guarda in entrambi i modi!

Verdetto: GUARDA