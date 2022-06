47 migliori film Netflix da guardare (e 19 da saltare)

I migliori film Netflix da guardare (e saltare)

Ci sono così tanti buoni film Netflix da guardare in questo momento, ma non tutti valgono il tuo tempo.

Alcune delle nuove uscite Netflix sono tra i migliori film Netflix dell’anno finora.

A volte, è difficile capire quali film di Netflix valga la pena guardare e quali dovresti semplicemente saltare. Quindi, se stai cercando cosa guardare, sei nel posto giusto! Abbiamo messo insieme una grande lista di film Netflix da guardare e da saltare!

È una decisione difficile che può portare a dover affrontare alcune puzzolenti e perdere i film che ti sarebbero davvero piaciuti.

Con rilasci come Non guardare in alto, Fear Street, The Adam Project, e altri, ed è stata una buona corsa per i nuovi film di Netflix. Abbiamo anche visto alcune versioni come La cabina dei baci 3 e Lui è tutto ciò attirerà molti spettatori ma probabilmente non saranno i preferiti dai fan per le masse.

Ti chiedi quali film dovrebbero entrare nella tua lista di controllo e quali vale la pena resistere? Iniziamo con l’elenco Testa di ragno.

AGGIORNATO: 24 giugno 2022

Cosa guardare: Testa di ragno

Anno di uscita: 2022

Regia: Joseph Kosinski

Con: Chris Hemsworth, Miles Teller, Jurnee Smollett, Angie Millikan, Mark Paguio, Tess Haubrich

Il film più recente in questa lista è Testa di ragno, un thriller di fantascienza che ha debuttato su Netflix il 17 giugno 2022. Per molti, l’attrazione di questo film è che la star di Thor Chris Hemsworth interpreta il personaggio principale, ma è molto più di un semplice film d’azione. L’originale Netflix è basato sul racconto “Escape from Spiderhead” di George Saunders.

In questo avvincente dramma, due detenuti in un penitenziario hanno accettato di diventare soggetti di prova in cambio di una pena più breve. I loro esperimenti includono l’assunzione di una varietà di farmaci diversi per lo scienziato Steve Abnesti (Hemsworth) per studiare il loro comportamento. La storia è piuttosto selvaggia e il finale ti lascerà a bocca aperta! Inoltre, Hemsworth offre una prestazione davvero forte.

Il regista Joseph Kosinski sta vivendo un anno piuttosto positivo dopo aver diretto anche il nuovo sequel di Tom Cruise, Top Gun: Maverick.

Testa di ragno non cambierà la tua vita e probabilmente non diventerà il tuo nuovo film preferito, ma è sicuramente abbastanza divertente da poterlo guardare.

Verdetto: GUARDA