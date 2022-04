“40-Love” debutterà in SVOD su Netflix USA a maggio 2022

Il film commedia romantico per adolescenti incentrato sul tennis 40-Amore con Katerina Tannenbaum e Tommy Flanagan arriverà su Netflix negli Stati Uniti (e in altre regioni) il 1° maggio 2022.

Ecco una carrellata di ciò che puoi aspettarti dal film:

“Un mago delle statistiche di 22 anni, Beek, parte per un viaggio di cross country a New York City con la speranza di convincere una delle più grandi stelle del tennis del mondo che può aiutarla a sconfiggere la sua rivale più impegnativa nel prossimo torneo di campionato. Questo viaggio on the road/commedia romantica segue le sue disavventure in viaggio verso e nella grande città dove Beek impara a colorare fuori dagli schemi per la prima volta nella sua vita.

Come accennato, il film dovrebbe arrivare su Netflix negli Stati Uniti e probabilmente in altre regioni selezionate il 1 maggio 2022 come debutto SVOD per Netflix.

Che cos’è un debutto in SVOD? Significa che è la prima volta che un film arriva su un servizio di streaming in abbonamento. Probabilmente è stato nelle sale cinematografiche o disponibile come VOD (servizio di video on demand come Google Play o Amazon) ma non come parte di alcun abbonamento.

Chi recita in 40-Love?

Ci sono molti volti familiari in 40-Love con cui potresti avere familiarità.

Jasjit Williams e Katerina Tannenbaum guidano il cast. Tannebaum è forse meglio conosciuta per il suo lavoro nella serie Netflix Original AJ e la regina.

Tra gli altri membri del cast che vedrai in tutto c’è Patrick Warburton (Netflix’s Una serie di sfortunati eventi), Tommy Flanagan (Figli dell’anarchia), Steve Schirripa (Sangue blu)Chris Kattan (SNL), Colin Quinn (naufragio), e Willie C. Carpenter (Uomini in nero).

Purtroppo, non abbiamo ancora molte recensioni per il film, quindi non possiamo dare un consenso sul fatto che dovresti guardarlo o meno. Se il concept e il cast sono attraenti, ti consigliamo di provarlo il 1° maggio.

Questo non sarà nemmeno l’unico debutto in SVOD a maggio 2022. Stiamo anche vedendo il thriller di Lucy Hale 2022, Borregoattiva il servizio anche il mese prossimo.

Per ulteriori informazioni su ciò che arriverà su Netflix USA a maggio 2022, dai un’occhiata alla nostra anteprima del mese in continuo aggiornamento.