4 film Netflix da guardare (e 3 da saltare) ad agosto 2022

Agosto sta abbattendo le nostre porte collettive proprio ora, il che significa che è tempo di iniziare a pianificare le tue maratone di film! Diversi nuovi film Netflix arriveranno sul servizio di streaming il prossimo mese, incluso un film con Mark Wahlberg e Kevin Hart, un film musicale e altro ancora.

Luglio è stato un mese relativamente tranquillo per i film Netflix oltre L’uomo grigio insieme a Persuasione non riuscendo a fare un gran colpo. Ma guardando avanti ad agosto, non vediamo l’ora di vedere Jamie Foxx cacciare i vampiri Turno diurno o per vedere Lili Reinhart recitare in un dolce dramma.

I migliori film Netflix agosto 2022

Di seguito daremo un’occhiata più da vicino ad alcuni dei film Netflix che non puoi assolutamente perderti ad agosto e alcuni che probabilmente puoi saltare.

Stagione dei matrimoni

Guadare! Tropo di appuntamenti falsi? Stiamo ascoltando. Stagione dei matrimoni è uno dei tanti nuovi film romantici in arrivo su Netflix in questa stagione come parte dell'”estate dell’amore” dello streamer.

Inizia agosto con un film sbalorditivo con Suraj Sharma e Pallavi Sharda nei panni di due single che complottano per togliersi di dosso i genitori durante la stagione dei matrimoni fingendo di uscire insieme. Ma cosa succede quando quelle false scintille diventano reali? Guadare Stagione dei matrimoni il 4 agosto.

Turno diurno

Guadare! Jamie Foxx, Snoop Dogg e Dave Franco sono tutti i protagonisti di questo thriller di vampiri ricco di azione in arrivo su Netflix il 12 agosto. Foxx interpreta un papà operaio che lavora sodo e si sforza di fornire una buona vita alla sua famiglia. Si traveste da proprietario di un’azienda di pulizia delle piscine, mentre in realtà caccia e uccide i vampiri per vivere.

L’ascesa delle tartarughe ninja mutanti: il film

Saltare! Non odiarmi per aver detto salta, giuro che non sono un odiatore di tartarughe ninja! Se sei un fan di questi film o hai bambini che lo sono, vorrai sicuramente dare un’occhiata a questo, ma coloro che non sono super familiari o nostalgici per questi rettili amanti della pizza possono saltare questo.

Ecco il logline di Netflix: “Le tartarughe adolescenti e i loro poteri mistici da ninja vengono messi alla prova quando le creature spietate di un altro universo cercano di scatenare il caos estremo”, in anteprima il 5 agosto!

13: Il musical

Guadare! Se ami i musical, allora 13: Il musical dovrebbe sicuramente essere sul tuo radar. Il nuovo film è interpretato da Josh Peck, Rhea Perlman e Debra Messing in una storia commovente su un dodicenne che affronta il divorzio dei suoi genitori mentre cerca di organizzare il miglior bar mitzvah di sempre.

Il film è basato sul popolare musical di Broadway, che è degno di nota perché ha caratterizzato il debutto professionale di Ariana Grande ed Elizabeth Gillies, che in seguito ha recitato in Nickelodeon’s Vittorioso. Il film debutterà il 12 agosto.

Guarda in entrambi i modi

Guadare! Ancora lamentando la perdita della serie NBC Joe ordinario? Guarda in entrambi i modi potrebbe essere la cura che stai cercando.

In anteprima il 17 agosto Guarda in entrambi i modi stelle Riverdale l’attrice Lili Reinhart nei panni di una laureata che scopre che la sua vita si divide in due realtà parallele che mostrano due modi in cui la sua vita potrebbe dipendere dai risultati di un test di gravidanza.

I prossimi 365 giorni

Saltare! Il terzo e ultimo film della trilogia di thriller erotici debutta il 19 agosto. Questi film sono per lo più considerati uno scherzo da metà di Internet, ma se sei ansioso di sapere come finisce la storia tra Massimo e Laura, assicurati di non farlo non perdere la conclusione Laura finirà con Massimo o Nacho?

Io tempo

Saltare! Coloro che amano i film di Mark Wahlberg e/o Kevin Hart apprezzeranno sicuramente la visione di una commedia di amici con loro due, ma se non sei un fan allora non credo che questo film ti farà cambiare idea all’improvviso. Hart e Wahlberg interpretano una coppia di amici che si riconnettono durante un tranquillo weekend in cui i bambini sono via per un weekend selvaggio che quasi sconvolge le loro vite. Io tempo debutterà il 26 agosto.

Quali film Netflix in uscita ad agosto non vedi l’ora di guardare?