4 buoni programmi Netflix nel weekend del Memorial Day: Stranger Things e altro

Questo fine settimana del Memorial Day, siediti e rilassati con alcuni fantastici programmi Netflix. Il catalogo di spettacoli bingeable dello streamer è ampio e sicuramente soddisferà qualsiasi numero di ospiti che arrivano a casa tua per celebrare le vacanze. Di seguito forniremo alcuni fantastici consigli sugli spettacoli con nuovi episodi per farti divertire per tutto il fine settimana.

L’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix ha ottime scelte con The Lincoln Lawyer, Ozark, Who Killed Sara?, Love on the Spectrum US, The Circle, e Boss Baby: Di nuovo nella culla per i bambini.

Con la fine di maggio che si avvicina rapidamente, controlla l’elenco dei nuovi film e programmi in arrivo a giugno.

I migliori nuovi programmi Netflix del Memorial Day 2022

Ora diamo un’occhiata ai nostri consigli per alcuni fantastici programmi Netflix per il prossimo fine settimana.

Stranger Things stagione 4 vol. 1

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Volume 1 della quarta stagione di Cose più strane è disponibile per lo streaming. È passato molto tempo e i fan sono entusiasti di vedere cosa accadrà nel prossimo capitolo a Hawkins, nell’Indiana e oltre.

La serie originale di fantascienza Netflix segue un gruppo di adolescenti nella città immaginaria di Hawkins, nell’Indiana, e la loro scoperta di strani avvenimenti legati all’Hawkins National Laboratory. Nelle prime tre stagioni sono state fatte molte nuove scoperte, rendendo il mistero dietro a tutto ancora più intrigante.

Non perdere il volume 1 della stagione 4, con il volume 2 dopo il 1 luglio.

Wrong Side of the Tracks stagione 1

Stagione 1 del thriller spagnolo Lato sbagliato dei binari ha scalato rapidamente la top 10 di Netflix. La serie è composta da otto episodi pieni di situazioni intense che ti tengono con il fiato sospeso.

Tirso (Jos Coronado) è un veterano di guerra stufo del declino del suo amato quartiere. I giovani della città stanno distruggendo i luoghi speciali all’interno della comunità e vendono droga, rendendola un posto pericoloso in cui vivere. Quando questo inizia a gocciolare e influenzare la sua famiglia, ovvero sua nipote Irene (Nona Solo), decide di prendere in mano la situazione. La sua missione diventa ancora più difficile quando Irene è coinvolta con uno dei giovani coinvolti nella caduta della città.

È una corsa sfrenata di una serie che sicuramente ti abbufferai senza sosta.

Il mio prossimo ospite con David Letterman stagione 4

Stagione 4 di Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni con David Letterman è ora disponibile per lo streaming. Sono passati quasi due anni dall’ultima puntata della serie, quindi è emozionante guardare alcuni nuovi episodi delle avventure di Letterman con alcuni ospiti eccezionali.

Letterman presenterà Billie Eilish, Will Smith, Cardi B, Ryan Reynolds, Kevin Durant e Julia Louis-Dreyfus in questa stagione. La serie consiste in interviste approfondite con ospiti famosi, che l’ospite trova affascinante. In vero stile Letterman, porterà gli ospiti in luoghi che gli consentiranno di approfondire argomenti specifici relativi a ciascun ospite.

Scopri le stagioni precedenti che presentano ospiti speciali, tra cui l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, Tina Fey, Ellen DeGeneres, Zach Galifianakis, Robert Downey Jr., Lizzo e altri.

Somebody Feed Phil stagione 5

Stagione 5 del documentario di viaggio Qualcuno dai da mangiare a Phil è stato rilasciato su Netflix. Il creatore di Tutti amano Raymond, Phil Rosenthal, viaggia per il mondo e assaggia la cucina locale mentre cerca coloro che osano aggiungere il proprio tocco per rendere i loro piatti più eccitanti.

In questa stagione, Rosenthal si reca a Helsinki, Finlandia, Madrid, Spagna, Portland, Oregon, Maine e Oaxaca, in Messico. Gli spettatori lo guarderanno mentre assaggia la talpa fatta in famiglia in Messico e l’aragosta nel Maine. Mentre è in Finlandia, proverà l’eipäjuusto, o formaggio cigolante finlandese immerso nel caffè nero e incontrerà un raccoglitore. Sembra un’altra stagione molto interessante mentre Phil si fa strada in giro per il mondo.

Quali programmi Netflix guarderai questo fine settimana?