39 migliori programmi Netflix da guardare (e 19 programmi da saltare)

I migliori programmi Netflix da guardare

Per aiutarti a trovare cosa guardare su Netflix, abbiamo selezionato i migliori programmi Netflix da guardare e saltare in questo momento. Abbiamo aggiornato l’elenco degli spettacoli da guardare e saltare tutto l’anno, e ora che siamo a metà anno, ci sono così tanti nuovi programmi Netflix di cui parlare.

Nonostante le sfide di produzione dovute alla pandemia, gli ultimi due anni per gli spettacoli di Netflix sono stati incredibili. Nel 2022 sono stati pubblicati così tanti buoni programmi Netflix e ce ne sono ancora altri in arrivo fino alla fine dell’anno.

L’anno scorso è stato un grande anno per gli spettacoli Netflix nuovi e di ritorno, e la serie di vittorie è continuata con l’elenco dei migliori spettacoli del 2022 che cresce e migliora di settimana in settimana. Fortunatamente per te, abbiamo un sacco di buoni programmi Netflix da guardare in questo momento. E per risparmiarti la seccatura, ti consigliamo anche alcuni spettacoli che probabilmente dovresti evitare.

Se stai cercando cosa guardare su Netflix, questa è la lista che fa per te.

Mese dopo mese, incontriamo un’incredibile quantità di serie originali Netflix, nuove uscite e ancora più consigli su cosa guardare. Ma quali programmi Netflix dovresti assolutamente aggiungere alla tua lista di controllo e quali potresti saltare? Ti guardiamo le spalle.

Iniziamo l’elenco con uno degli ultimi spettacoli su Netflix, Traccia del partner!

Programmi Netflix: Partner Track

Stagioni: 1

Sviluppato da: Georgia Lee

Con: Arden Cho, Alexandra Turshen, Bradley Gibson, Dominic Sherwood, Rob Heaps, Nolan Gerard Funk, Matthew Rauch, Roby Attal

Se stai cercando una visione facile e un nuovo piacere colpevole da aggiungere alla tua lista di controllo, Traccia del partner riempirà quel vuoto. Il nuovo dramma legale di Netflix segue le orme di altri orologi di conforto come Emily a Parigi, più giovane, e Il tipo audace.

Basato sul romanzo La pista dei partner di Helen Wan, la serie è interpretata da Arden Cho nei panni di Ingrid Yun, una giovane avvocatessa di fusioni e acquisizioni che si sta facendo strada nella sua scalata nella sua importante azienda di New York City. Lungo la strada verso il suo obiettivo di diventare partner, Ingrid si imbatte in una serie di dossi professionali e personali, compresi quelli che combinano i due.

Traccia del partner è stato rilasciato su Netflix il 26 agosto 2022 e ha ottenuto una valutazione mista del 62% su Rotten Tomatoes, ma i fan si sono subito innamorati di tutti i drammi legali e relazionali di Ingrid. Chi non ama un buon triangolo amoroso che complica le cose nella sala del consiglio?

Se il viaggio di Ingrid continua Traccia del partner stagione 2 o meno, vale comunque la pena guardare la serie Netflix. Crea dipendenza e pieno di personaggi che amerai o amerai odiare. Per quanto ci riguarda, Traccia del partner non è un programma Netflix che dovresti saltare.

VERDETTO: GUARDA