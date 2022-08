37 migliori programmi Netflix da guardare (e 18 programmi da saltare)

I migliori programmi Netflix da guardare

Per aiutarti a trovare cosa guardare su Netflix, abbiamo selezionato i migliori programmi Netflix da guardare e saltare in questo momento. Abbiamo aggiornato l’elenco degli spettacoli da guardare e saltare tutto l’anno, e ora che siamo a metà anno, ci sono così tanti nuovi programmi Netflix di cui parlare.

Nonostante le sfide di produzione dovute alla pandemia, gli ultimi due anni per gli spettacoli di Netflix sono stati incredibili. Nel 2022 sono stati pubblicati così tanti buoni programmi Netflix e ce ne sono ancora altri in arrivo fino alla fine dell’anno.

L’anno scorso è stato un grande anno per gli spettacoli Netflix nuovi e di ritorno, e la serie di vittorie è continuata con l’elenco dei migliori spettacoli del 2022 che cresce e migliora di settimana in settimana. Fortunatamente per te, abbiamo un sacco di buoni programmi Netflix da guardare in questo momento. E per risparmiarti la seccatura, ti consigliamo anche alcuni spettacoli che probabilmente dovresti evitare.

Se stai cercando cosa guardare su Netflix, questa è la lista che fa per te.

Mese dopo mese, incontriamo un’incredibile quantità di serie originali Netflix, nuove uscite e ancora più consigli su cosa guardare. Ma quali programmi Netflix dovresti assolutamente aggiungere alla tua lista di controllo e quali potresti saltare? Ti guardiamo le spalle.

Iniziamo l’elenco con uno degli ultimi spettacoli su Netflix, L’uomo di sabbia!

Programmi Netflix: L’uomo di sabbia

Stagioni: 1

Creato da: Neil Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg

Con: Tom Sturridge, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Boyd Holbrook, Kirby Howell-Baptiste, David Thewlis, Jenna Coleman, Patton Oswalt, Mason Alexander Park, Vanesu Samunyai, Sandra James-Young

Dopo anni e anni di inferno dello sviluppo, L’uomo di sabbia finalmente ho ottenuto una serie live-action. Il nuovo show di Netflix è basato sulla popolare serie di fumetti con lo stesso nome di Neil Gaiman e i fan saranno felici di sapere che Gaiman è stato molto coinvolto nella creazione dell’adattamento.

The Sandman segue il protagonista Morpheus (Sturridge), il sovrano di Dreams che viene catturato dai mortali per oltre 100 anni. Quando è finalmente libero, torna nel suo regno per scoprire che molte cose sono cambiate sia nel mondo dei sogni che in quello della veglia dall’ultima volta che è stato a casa.

Lo show televisivo fa un ottimo lavoro mescolando toni e generi, in modo simile ai fumetti, e ha ottenuto ottime recensioni dal suo debutto il 5 agosto. Secondo Variety, la stagione di 10 episodi è stata vista per ben 69,5 milioni di ore nei primi tre giorni e si è rapidamente trovata al primo posto nella Top 10 di Netflix.

A quest’ora, L’uomo di sabbia la stagione 2 non è stata annunciata, ma Gaiman intende rendere questo uno spettacolo per più stagioni. Incrociamo le dita, avremo presto quel rinnovo!

Verdetto: GUARDA