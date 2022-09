365 giorni e 12 avvincenti serie e film Netflix

L’estate sta finendo, ma a volte vuoi comunque guardare un film o un programma televisivo rovente. Fortunatamente per noi, non mancano i contenuti Netflix disponibili, dal formaggio 365 giorni trilogia a quella più sensuale Bridgertona volte vuoi solo guardare una storia d’amore con un po’ di pepe.

L’elenco seguente raccoglie alcuni dei programmi televisivi e dei film Netflix più popolari (e alcuni sottovalutati) che puoi guardare se sei dell’umore giusto per qualcosa di intimo. Tutto in questo elenco è classificato come TV-MA o R, quindi assicurati di non guardare cose qui con giovani spettatori (o con i tuoi genitori).

Hai visto 365 giorni ancora? Cosa ne pensi riguardo a Dopo film? Ci sono altri film o programmi Netflix bollenti che ti piacciono?

Gli spettacoli e i film più belli di Netflix

Trilogia di 365 giorni

Basato sulla trilogia di Blanka Lipińska, il 365 giorni la trilogia è un po’ come la risposta polacca a Cinquanta sfumature di grigio, anche se più intenso e decisamente più controverso. Se pensavi ai contratti e allo stalking Cinquanta sfumature era cattivo, 365 giorni inizia con un rapimento. Ma le scene di sesso sono decisamente più piene di vapore e più intense se è quello che stai cercando.

Tutti e tre i film sono fondamentalmente video musicali porno soft con un flusso quasi costante di musica da EMO in sottofondo per mantenere l’atmosfera sensuale per tutto il tempo. Se vuoi solo qualcosa di sciocco e sexy da guardare, questi film sono un’ottima opzione. I protagonisti Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka sono sicuramente un piacere per gli occhi, almeno!

Sesso/Vita

Sarah Shahi interpreta la casalinga annoiata Billie Connelly in questa serie Netflix ispirata al romanzo 44 capitoli su 4 uomini di BB Easton. Billie si è annoiata nel suo matrimonio e inizia a lasciare che la sua mente tornasse al suo sexy ex fidanzato Brad (Adam Demos).

Anche se il marito di Billie, Cooper (Mike Vogel), non è certo svogliato, non prova con lui la stessa chimica sessuale che provava con il suo ex e le sue fantasie si scatenano quando Brad rientra nella sua vita. Presto Billie dovrà scegliere tra la sua vita familiare stabile e una relazione spericolata e tossica con Brad. E sì, questo è lo show di Netflix con la famigerata scena della doccia nuda nel terzo episodio. Sesso/Vita la stagione 2 è in lavorazione.

Bridgerton

Il livello speziato della serie Netflix Bridgertonbasato sulla serie di libri di Julia Quinn, non è così esplicito come le voci precedenti di questo elenco, ma in un certo senso è molto più caldo di entrambi 365 giorni o Sesso/Vita. La stagione 2, in particolare, ha una quantità folle di tensione sessuale e chimica tra i protagonisti Simone Ashley e Jonathan Bailey nei panni di Kate Sharma e Anthony Bridgerton.

Non so voi, ma spesso per me l’accumulo e la tensione irrisolta sono più sexy delle vere scene di sesso e Bridgerton ce l’ha a picche. Ci sono anche scene di sesso bollente, soprattutto nella prima stagione, ma in qualche modo la seconda stagione è ancora più calda, anche con più vestiti coinvolti.

Legame

Legame è forse uno degli spettacoli più perversi su Netflix, come avrai intuito dalla foto sopra e dal titolo dello spettacolo. La serie segue una studentessa laureata/domme e la sua migliore amica gay che funge anche da assistente.

Nello show vediamo tutti i tipi di situazioni selvagge, inclusi giochi con le corde, personaggi che interpretano come Flintstones, umiliazioni e, naturalmente, BDSM. La serie è una commedia per lo più spensierata e sorprendentemente esilarante e sincera a volte, non è solo sexy ma Legame è uno spettacolo divertente e divertente da guardare.

Burro d’anatra

Burro d’anatra è un’intima gemma nascosta attualmente disponibile sul servizio di streaming prodotto da Netflix e Duplass Brothers Production. Diversi spettacoli e film presenti in questo elenco presentano personaggi e coppie LGBTQ +, ma Burro d’anatra è interamente incentrato su una coppia lesbica e ha come protagonisti Alia Shawkat e Laia Costa.

Burro d’anatra è davvero un film commovente con una premessa interessante e una prospettiva guidata da una donna. La storia, che Shawkat ha scritto insieme al regista Miguel Arteta, ruota attorno a due donne stufe della scena degli appuntamenti che decidono di trascorrere 24 ore insieme nella speranza di trovare nuove forme di intimità.

Calore elevato

Da Chi ha ucciso Sara? il creatore José Ignacio Valenzuela, Calore elevato è una telenovela messicana volgare e stravagante che potrebbe anche regalare 365 giorni una corsa per i suoi soldi. La prima stagione di 39 episodi da sola presenta molti vigili del fuoco nudi, sesso a tre e persino coppie che scherzano in una caserma dei pompieri.

È come la versione R-rated di Fuoco di Chicagocompleto di vigili del fuoco che si tolgono le magliette (uno dei personaggi principali è un ex ballerino erotico che va sotto copertura come pompiere per cercare di risolvere l’omicidio di suo fratello).

zingaro

Naomi Watts recita in questa frizzante serie di thriller psicologici nei panni della terapeuta Jean Holloway, una donna con la pericolosa abitudine di avvicinarsi troppo ai suoi pazienti.

Nonostante zingaro non ha ricevuto molta attenzione quando è stato presentato per la prima volta, ha lentamente costruito una fedele base di fan, principalmente da parte di fan gay che hanno apprezzato l’accoppiamento erotico tra il personaggio di Watts e il personaggio di Sophie Cookson Sydney. Anche se Netflix ha cancellato lo spettacolo dopo una sola stagione, molti fan vorrebbero vederlo tornare.

Senso8

Sì, dovevamo includere lo spettacolo con l’orgia gigante. Creato da Lana e Lilly Wachowski e J. Michael Straczynski, Senso8 è una serie drammatica di fantascienza su otto persone diverse da tutto il mondo che scoprono di essere “sensate”, il che significa che sono emotivamente e fisicamente legate a estranei in tutto il mondo.

La serie ha approfondito temi importanti di sessualità, genere, identità e altro ancora. È amato dai fan e ha raccolto un seguito di culto significativo e una fedele base di fan. Molte persone sono rimaste deluse quando Netflix ha cancellato lo spettacolo dopo due stagioni, tanto che Netflix ha ordinato un finale della serie di due ore e mezza per concludere le trame.

straniero

Se Bridgerton è il tuo stile, quindi ti consiglio vivamente di dare un’occhiata straniero su Netflix. Non è un originale Netflix, ma Netflix trasmette in streaming diverse stagioni del dramma Starz basato sulla serie di libri bestseller di Diana Gabaldon dovrebbe attirare chiunque ami i drammi storici sexy.

Sam Heughan interpreta il caldo e dispettoso scozzese del 18° secolo Jamie Fraser e quando Claire Randall lo incontra dopo un viaggio nel tempo, non passa molto tempo prima che i due si innamorino perdutamente e si mettano a letto con passione. Ci sono molte scene di sesso straniero, di solito tra i due protagonisti dello show la cui chimica non smette mai di sfrigolare. Dalla loro indimenticabile prima notte di nozze nella prima stagione al sesso su una barca, straniero il vapore non manca.

Sessificare

Commedia sessuale polacca Sessificare è diventato un successo internazionale per Netflix. La serie esilarante segue le studentesse universitarie Natalia, Paulina e Monika mentre cercano di creare un’app che aiuterà gli utenti a scoprire il mondo della sessualità e dell’orgasmo femminile.

In un certo senso, lo spettacolo suona come una versione moderna e comica della serie Showtime Maestri del sesso. Se ti è piaciuta quella serie, ne sono sicuro Sessificare piacerà anche a te!

Dopo i film

La chimica sessuale di Tessa e Hardin è su un altro livello. C’è una ragione per cui ci sono tipo cinque di questi film, la gente non ne ha mai abbastanza. Siamo onesti, le persone non stanno guardando Dopo per la sceneggiatura o la trama, stanno guardando le scene di collegamento (ricorda Quello scena di scuse del cubetto di ghiaccio?) tra i due personaggi principali.

Il film del 2019 ha dato il via a quello che si è trasformato in un franchise sorprendentemente popolare, il tutto a partire dall’omonimo romanzo di Anna Todd del 2014, che a sua volta ha preso ispirazione dalla fanfiction di One Direction/Harry Styles. Il quarto film, Dopo sempre feliceè appena uscito nelle sale e dovrebbe arrivare su Netflix a gennaio 2023. Un quinto e ultimo film è in lavorazione e al momento è possibile eseguire lo streaming dei primi tre su Netflix.

Desiderio Oscuro

Desiderio Oscuro potrebbe essere uno di quegli spettacoli che hai trascurato e, in tal caso, potresti voler tornare indietro ora se stai cercando qualcosa di emozionante da guardare.

La sexy serie thriller messicana segue una professoressa di giurisprudenza sposata che trascorre un fine settimana fuori casa e scopre che suo marito le ha nascosto molti segreti che la portano a mettere in discussione tutto ciò che è arrivata a sapere sulla sua vita e sulle persone a lei più vicine. Le scene di sesso in questo show sono puro fuoco e ti faranno sicuramente sudare.

Quale di questi bollenti programmi e film Netflix hai visto?