365 giorni di recensioni di questo giorno: i fan reagiscono alla nuova versione dicendo “Il primo era meglio”

Il film 365 giorni, adattato dalla trilogia di libri di Blanka Lipinska, ha riscosso un enorme successo su Netflix. È davvero esploso dopo tutte le controversie per cui è diventato famoso. È diventato uno dei film più controversi del 2020 quando i critici lo hanno recensito per incoraggiare la cultura dello stupro, il patriarcato e la stupidità. Dopo le recensioni orribili, tuttavia, il film ha raggiunto il picco ed è rimasto in cima alla lista dei più visti di Netflix per 10 giorni. L’attore stranamente affascinante, Michele Morrone nel ruolo di Massimo è stato anche chiamato “discendente polacco di Christian Grey dalla trilogia delle 50 sfumature”, dai fan.

Ora che il sequel è uscito, i fan sono andati rapidamente su Twitter e lo hanno recensito. Senza ulteriori indugi, diamo un’occhiata a ciò che i fan hanno da dire.

365 giorni: recensioni dei fan di questo giorno

Il nuovo film introduce nuovi drammi e molte scene sessuali. I fan hanno adorato il modo in cui hanno risolto tutto con il sesso. Ed è diventato l’attrazione principale dello spettacolo. I fan hanno persino paragonato lo spettacolo al porno a causa della frequenza delle scene di sesso e della varietà di esse.

Ecco alcune delle recensioni dei fan di 365 giorni: This Day, su Twitter:

365 giorni: questo giorno— Signore, perdonami perché sto per peccare… ancora. pic.twitter.com/teEQ4aUKjB — evie (@eevilynee) 27 aprile 2022

365 giorni Questo giorno è stato buono ma il primo è superiore. Questi cliffhanger però mi lasciano sempre stressato. #365giorniQuestoGiorno — ashleigh (@ashleighnicolep) 27 aprile 2022

Ho contato circa 8 scene di sesso in 365 giorni – Questo giorno — Big Daddy V (@goofycapalot) 27 aprile 2022

Prima che diventi un meme, una fantasia, un’imitazione, un discorso di tutto il giorno e spoiler su tik tok. 365 giorni: questo giorno era; brutta trama, cattiva recitazione, trascinante e un totale cliché, ma senza lamentarsi di Torricelli. — ꓷǝmiƨǝxυɒl (@_neerasha) 27 aprile 2022

15 minuti in 365 giorni questo giorno e hanno già scopato due volte — D (@diyyaax) 27 aprile 2022

Di cosa parla il film?

La storia ruota attorno a un uomo virile e di bell’aspetto, che sfida una bella donna che si innamorerà di lui entro 365 giorni. La sindrome di Stoccolma fa il suo corso e lei si innamora di lui molto prima della sequenza temporale di 365 giorni. La coppia mafiosa attraversa quindi diverse difficoltà per mantenere a galla il loro amore. Con sgomento dello spettatore, il primo film è stato lasciato su un cliffhanger ma ha lasciato così tanto spazio all’eccitazione per la seconda parte.

La seconda parte porta con sé di Laura gravidanza con quello di Massimo bambino come ipotizzato dai libri. Viene anche rapita. La cosa peggiore è che viene rapita da lei Massimo, in seguito si è rivelato essere il suo gemello segreto! Il gemello vuole conquistare di Laura cuore come atto di vendetta sul fratello. In questa svolta inaspettata degli eventi, Massimo ha ovviamente il cuore spezzato e fa tutto il possibile per riportare il suo amore al sicuro.

Anche se i critici hanno dato recensioni molto negative con il suo punteggio critico di Rotten Tomato pari a zero, il film ha stabilito un livello di cultura pop con tutte le sue scene bollenti. I fan sembrano vivere per questo.

Cosa ne pensi del film? Fatecelo sapere nella sezione commenti.

