365 Days 3 non arriverà su Netflix a luglio 2022

365 giorni 3 non arriverà su Netflix a luglio 2022 ma tornerà sui nostri schermi molto, molto, presto!

L’adattamento erotico Netflix della trilogia polacca di Blanka Lipińska ha preso d’assalto gli spettatori con l’introduzione del boss mafioso italiano ultra sexy, Don Massimo Torricelli, e la super impertinente Laura Biel nelle nostre vite.

Molti speravano che dopo aver dovuto sopportare un’attesa di due anni per il sequel del film di successo del 2020, l’uscita del terzo film sarebbe presto seguita, soprattutto dopo che è stato anche confermato che il team creativo dietro i primi due film aveva deciso filmare 365 giorni 3 “schiena contro schiena”. E a quanto pare, i fan hanno realizzato il loro desiderio!

Mentre il terzo capitolo con Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka non uscirà in nessun momento nel mese di luglio, l’attesa per la sua uscita non sarà molto più lunga. Ecco tutto quello che sappiamo sull’imminente 365 giorni 3 pubblicazione.

Data di rilascio di 365 giorni 3

Pochi giorni fa, il terzo e ultimo film della trilogia ha rivelato la sua data di uscita. La terza puntata sarà disponibile per lo streaming su Netflix da venerdì 19 agosto alle 00:00 PT / 03:00 AMET

Esiste un trailer per 365 Days 3?

Mentre ci sono molti trailer creati dai fan che circolano sul web per 365 giorni 3, un trailer ufficiale deve ancora essere rilasciato da Netflix. È probabile che il team creativo sia ancora nel mezzo della post-produzione e abbia un programma rigoroso concentrando tutte le proprie energie sul completamento del film, il che significa che è probabile che venga rilasciato un trailer, ma ci vorrà un po’ di tempo prima che arriviamo per vederlo.

Ci sarà un 365 Days 4?

Sebbene nulla sia stato confermato, è improbabile che Netflix rilasci un quarto film nel 365 giorni franchise poiché la serie è basata sui libri che di per sé è una trilogia.