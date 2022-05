365 Days 3 non arriverà su Netflix a giugno 2022 (ultimi aggiornamenti)

365 giorni 3 (conosciuto anche come I prossimi 365 giorni) non arriverà su Netflix nel giugno 2022. I film erotici, basati sugli omonimi libri in lingua polacca scritti da Blanka Lipińska, sono stati un fenomeno mondiale sin dalla loro uscita sullo streamer.

365 giorni: questo giorno è stato rilasciato su Netflix poco più di un mese fa, il 27 aprile, e molti sono già affamati del terzo e ultimo capitolo dell’appassionata storia d’amore di Laura e Massimo.

Il secondo film si è concluso di nuovo con un enorme cliffhanger, con Laura che è stata colpita e sanguinante ai piedi del marito, il boss della mafia italiana, Massimo, quindi non sorprende che molti siano ansiosi di scoprire cosa accadrà per la coppia.

Nel 2021 in una dichiarazione ufficiale, Netflix ha annunciato di aver già dato il via libera al terzo film e che lo avrebbe girato “back to back”, quindi quando possiamo aspettarci l’uscita di I prossimi 365 giorni?

Aggiornamenti della versione 365 Days 3

Una data di uscita ufficiale per 365 giorni 3 non è stato ancora rivelato da Netflix. Anche se questo potrebbe essere un po’ deludente in questo momento, non preoccuparti! Netflix ha annunciato la data di uscita del secondo film solo circa un mese prima della sua uscita, quindi potrebbe succedere lo stesso 365 giorni 3.

Nella stessa dichiarazione ufficiale che ha rivelato che il secondo e il terzo film sarebbero stati girati uno dopo l’altro, è stato affermato che entrambi i film sarebbero stati rilasciati “su Netflix a livello globale nel 2022”.

Ciò suggerirebbe che entro la fine dell’anno avremmo dovuto farlo I prossimi 365 giorni film disponibile per lo streaming. Secondo IMDb Pro, la produzione del terzo film è iniziata nel luglio 2021 e si è conclusa nell’aprile 2022, il che ci fa sicuramente sperare che l’attesa non sarà troppo lunga prima della sua uscita. La nostra ipotesi migliore è che avremo il film entro ottobre 2022. Dopotutto, la post-produzione del primo e del secondo film è durata solo sei mesi, quindi ottobre sembra una buona ipotesi.

Naturalmente, questa è solo una speculazione per ora, ma dovrai solo continuare a controllare per ulteriori aggiornamenti!