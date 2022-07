36 migliori programmi Netflix da guardare (e 17 programmi da saltare)

I migliori programmi Netflix da guardare

Per aiutarti a trovare cosa guardare su Netflix, abbiamo selezionato i migliori programmi Netflix da guardare e saltare in questo momento. Abbiamo aggiornato l’elenco degli spettacoli da guardare e saltare tutto l’anno, e ora che siamo a metà anno, ci sono così tanti nuovi programmi Netflix di cui parlare.

Nonostante le sfide di produzione dovute alla pandemia, gli ultimi due anni per gli spettacoli di Netflix sono stati incredibili. Nel 2022 sono stati pubblicati così tanti buoni programmi Netflix e ce ne sono ancora altri in arrivo fino alla fine dell’anno.

L’anno scorso è stato un grande anno per gli spettacoli Netflix nuovi e di ritorno, e la serie di vittorie è continuata con l’elenco dei migliori spettacoli del 2022 che cresce e migliora di settimana in settimana. Fortunatamente per te, abbiamo un sacco di buoni programmi Netflix da guardare in questo momento. E per risparmiarti la seccatura, ti consigliamo anche alcuni spettacoli che probabilmente dovresti evitare.

Se stai cercando cosa guardare su Netflix, questa è la lista che fa per te.

Mese dopo mese, incontriamo un’incredibile quantità di serie originali Netflix, nuove uscite e ancora più consigli su cosa guardare. Ma quali programmi Netflix dovresti assolutamente aggiungere alla tua lista di controllo e quali potresti saltare? Ti guardiamo le spalle.

Iniziamo la lista con uno dei più grandi programmi preferiti dai fan su Netflix, L’avvocato Lincoln!

Programmi Netflix: L’avvocato Lincoln

Stagioni: 1

Creato da: David E. Kelley

Con: Manuel Garcia-Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson, Christopher Gorham

Se dovessimo assegnare un premio per il miglior nuovo spettacolo Netflix del 2022 (e lo faremo entro la fine dell’anno), probabilmente lo daremmo a L’avvocato Lincoln — e siamo solo a metà anno. Anche la serie, basata sui libri di Michael Connelly, è stata un grande successo.

Oltre ad essere basato sullo stesso personaggio della stessa serie di libri, quella di Netflix L’avvocato Lincoln non ha alcun legame con l’omonimo film interpretato da Matthew McConaughey. In effetti, non si basa sul libro del titolo, ma si adatta Il verdetto d’ottone.

Mickey Haller, interpretato da Manuel Garcia-Rulfo, torna al lavoro dopo un anno di assenza e affronta forse il caso di omicidio più impegnativo della sua carriera. Dall’inizio alla fine, L’avvocato Lincoln ti fa indovinare e chiederti chi è stato davvero e perché.

Per fortuna, Netflix ha rinnovato L’avvocato Lincoln per una seconda stagione e la serie continuerà, questa volta adattando un libro diverso della serie. E dato quanto sia imperdibile questo spettacolo, ci saranno molte, molte altre stagioni a venire in futuro.

Verdetto: GUARDA