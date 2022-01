33 migliori programmi Netflix da guardare (e 15 programmi da saltare)

I migliori programmi Netflix da guardare

Per aiutarti a trovare cosa guardare su Netflix, abbiamo selezionato i migliori programmi Netflix da guardare e saltare in questo momento. Abbiamo aggiornato l’elenco degli spettacoli da guardare e saltare tutto l’anno e ora l’anno è quasi finito.

Nonostante le sfide di produzione dovute alla pandemia, è stato un anno incredibile per gli spettacoli di Netflix. Nel 2021 sono stati pubblicati così tanti buoni programmi Netflix e ce ne sono ancora altri in arrivo.

Per quanto è stato bello il 2021 per i nuovi programmi Netflix, l’elenco dei migliori programmi Netflix in arrivo nel 2022 sta crescendo e sta migliorando di settimana in settimana. Ovviamente, mancano ancora due mesi al 2022, hai bisogno di qualcosa da guardare in questo momento! Fortunatamente per te, abbiamo un sacco di buoni programmi Netflix da guardare in questo momento. E per risparmiarti la seccatura, ti consigliamo anche alcuni spettacoli che probabilmente dovresti evitare.

Se stai cercando cosa guardare su Netflix, questa è la lista che fa per te.

Mese dopo mese, incontriamo un’incredibile quantità di serie originali Netflix, nuove uscite e ancora più consigli su cosa guardare. Ma quali programmi Netflix dovresti assolutamente aggiungere alla tua lista di controllo e quali potresti saltare? Ti guardiamo le spalle.

Naturalmente, siamo inclini a sentirci obbligati a guardare in modo abbuffato tutti gli spettacoli Netflix di cui tutti parlano, ma quegli spettacoli di cui hai sentito parlare su e giù per la tua sequenza temporale sociale non sono proprio la tua tazza di tè. Inoltre, potrebbero non valere nemmeno la pena.

Iniziamo la lista con uno dei più grandi programmi preferiti dai fan su Netflix, Dolci magnolie!

*AGGIORNATO 29 gennaio 2022*

Programmi Netflix: Magnolie dolci

Stagioni: 2

Sviluppato da: Sheryl J. Anderson

Con: JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott, Heather Headley, Logan Allen, Anneliese Judge, Carson Rowland, Justin Bruening, Chris Klein, Jamie Lynn Spears, Dion Johnstone, Brandon Quinn

Magnolie dolci è stato uno dei più grandi nuovi spettacoli di Netflix del 2020 quando la sua premiere a maggio ha portato la serie del piacere colpevole direttamente in cima alla top 10. Infine, tornerà per la sua seconda stagione il 4 febbraio 2022.

Basato sulla serie di romanzi di Chesapeake Shores autrice Sherryl Woods, Magnolie dolci è incentrato su tre migliori amiche Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) ed Helen (Heather Headley) mentre affrontano tutte le cose della vita, dell’amore, della famiglia e della carriera nella loro piccola città di Serenity, nella Carolina del Sud.

quando Magnolie dolci torna la stagione 2, riprenderemo da dove avevamo lasciato nella prima stagione con il cliffhanger davvero sbalorditivo. La nuova stagione risponderà a tutte le nostre domande persistenti e approfondirà i personaggi di cui ci siamo innamorati nella prima stagione.

La seconda stagione conterrà anche 10 episodi e speriamo che i fan tornino a Serenity a braccia aperte e creino un lungo futuro per la serie.

Se sei un fan dei drammi romantici e ami la serie originale Netflix fiume vergine e Corsia delle lucciole, dovresti assolutamente dare un’occhiata al coinvolgente e adorabile Magnolie dolci. Non perdere la nuovissima stagione quando debutterà venerdì 4 febbraio, giusto in tempo per San Valentino.

Verdetto: GUARDA

