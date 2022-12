33 migliori film e programmi di Natale su Netflix nel 2022

I migliori film e spettacoli di Natale su Netflix

Buon Natale anticipato e Buone Feste! È ora di guardare i film e gli spettacoli di Natale su Netflix!

Ci sono così tanti buoni titoli natalizi su Netflix in questo momento. Per aiutarti a trovare quello migliore per farti entrare nello spirito natalizio, abbiamo condiviso un elenco dei migliori film e programmi per le vacanze su Netflix nel 2022.

Per molto tempo, Netflix ha avuto tutti i grandi film di Natale, o comunque la maggior parte di essi. Al giorno d’oggi è molto più difficile acquisire i diritti di streaming dei classici film di Natale con tutti i servizi di streaming, quindi è fantastico che Netflix stia realizzando così tanti film e programmi per le vacanze ogni anno.

Prima di dicembre, abbiamo già ottenuto alcuni nuovi divertenti film di Natale su Netflix, tra cui Cadere per Natale con Lindsay Lohan, Natale con te con Freddie Prinze Jr. e Aimee Garcia, e altro ancora. Man mano che questo mese vengono rilasciati titoli più entusiasmanti, entriamo nei migliori film e programmi per le vacanze sulla piattaforma da guardare in questo momento.

I migliori film di Natale su Netflix: The Noel Diary

Data di rilascio: 24 novembre 2022

Diretto da Charles Shyer

Con Justin Hartley, Barrett Doss, Essence Atkins, Bonnie Bedelia, James Remar, Andrea Sooch, Aaron Costa Ganis, Lucia Spina, Jeff Corbett

Iniziamo questa lista con una commedia romantica Il diario di Noël, che è anche il più recente grande film natalizio su Netflix. Protagonista Questi siamo noi attore Justin Hartley, il film sincero segue il protagonista Jake, un autore famoso e di successo, mentre torna nella sua città natale dopo aver appreso che sua madre è morta. Mentre è lì, trova più di quanto si aspettasse e inizia a guardare più a fondo nel suo passato.

Jake incontra una donna di nome Rachel che è alla ricerca di risposte sul suo passato, e quando scoprono un diario nella tenuta di sua madre, si rendono conto di avere più legami di quanto pensassero e devono scoprire la verità insieme.

Il diario di Noël è diretto da Charles Shyer, famoso per La trappola dei genitori e padre della sposa.

Scritto da Natalie Zamora