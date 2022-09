31 migliori K-Drama su Netflix da guardare in questo momento (settembre 2022)

I migliori K-Drama su Netflix

Stai cercando un K-Drama da guardare e non riesci a trovare nulla che ti interessi? Bene, dovresti dare un’occhiata alla nostra lista dei migliori K-Drama su Netflix!

Nel corso degli anni, abbiamo visto un afflusso di K-Drama in arrivo su Netflix e apprezziamo ogni nuova uscita. Netflix è lentamente ma inesorabilmente diventato il punto di riferimento per tutti i contenuti coreani. Puoi trovare una miriade di contenuti coreani di diversi generi disponibili per la visione sullo streamer.

Il 2021 è stato l’anno più importante per i drammi coreani con l’uscita di successi immediati Gioco del calamaro e Patto con l’inferno. Il successo di questi programmi ha messo sotto i riflettori i contenuti coreani e molte persone si sono ritrovate a scorrere il catalogo K-Drama di Netflix per trovare altro da guardare. Nessun problema! Abbiamo condiviso la nostra lista dei migliori K-Drama su Netflix da guardare in questo momento, a cominciare Avvocato Straordinario Woo.

I migliori K-Drama su Netflix: l’avvocato straordinario Woo

Stagioni: 1

Creato da: Yoo In-sik e Moon Ji-won

Con: Park Eun-bin, Kang Tae-oh, Kang Ki-young, Jeon Bae-soo, Baek Ji-won, Ha Yoon-kyung, Joo Jong-hyuk, Jin Kyung, Joo Hyun-young e Im Sung-jae

Avvocato Straordinario Woo è stato presentato in anteprima su Netflix il 29 giugno e nessuno avrebbe potuto sapere che sarebbe stato un grande successo con il pubblico di tutto il mondo. Nuovi episodi sono stati rilasciati settimanalmente il mercoledì e il giovedì con un finale di stagione programmato il 18 agosto.

È uno spettacolo commovente su un avvocato autistico di nome Woo Young-woo che affronta casi difficili da principiante in un importante studio legale mentre lotta anche per navigare nelle interazioni sociali. Il K-Drama è stato elogiato per la sua trama avvincente, le sceneggiature ben scritte, la rappresentazione positiva dell’autismo, le prestazioni eccezionali e il casting perfetto.

Lo spettacolo migliora davvero con ogni episodio e ti lascerà desiderare di più entro la fine della stagione. Nel complesso, è molto avvincente e divertente da guardare.

Fortunatamente, lo spettacolo è in trattative per un Avvocato Straordinario Woo stagione 2. Il 17 agosto, una delle società di produzione dello show, AStory, ha parlato con i media sudcoreani della possibilità di una seconda stagione. La società ha dichiarato: “Grazie al supporto di molte persone, produrremo la seconda stagione di ‘Procuratore Straordinario Woo. L’obiettivo è mandare in onda la seconda stagione nel 2024″. Tuttavia, non ci sono ancora notizie da Netflix su una seconda stagione.

Tuttavia, direi che le possibilità di un Avvocato Straordinario Woo la stagione 2 è piuttosto alta poiché è andata bene su Netflix e sul canale su cui trasmette in Corea del Sud. Vi terremo aggiornati su tutte le novità su una potenziale seconda stagione.