31 migliori film e programmi di Natale su Netflix nel 2022

I migliori film e spettacoli di Natale su Netflix

Buon Natale anticipato e Buone Feste! È ora di guardare i film e gli spettacoli di Natale su Netflix!

Ci sono così tanti buoni titoli natalizi su Netflix in questo momento. Per aiutarti a trovare quello migliore per farti entrare nello spirito natalizio, abbiamo condiviso un elenco dei migliori film e programmi per le vacanze su Netflix nel 2022.

Per molto tempo, Netflix ha avuto tutti i grandi film di Natale, o comunque la maggior parte di essi. Al giorno d’oggi è molto più difficile acquisire i diritti di streaming dei classici film di Natale con tutti i servizi di streaming, quindi è fantastico che Netflix stia realizzando così tanti film e programmi per le vacanze ogni anno.

Prima di dicembre, abbiamo già ottenuto alcuni nuovi divertenti film di Natale su Netflix, tra cui Cadere per Natale con Lindsay Lohan e Natale con te con Freddie Prinze Jr. e Aimee Garcia. Mentre aspettiamo che vengano rilasciati altri, entriamo nei migliori titoli delle vacanze sulla piattaforma da guardare in questo momento.

I migliori film di Natale su Netflix: Falling for Christmas

Data di rilascio: 10 novembre 2022

Regia di Janeen Damian

Con Lindsay Lohan, Chord Overstreet, George Young, Olivia Perez e Jack Wagner

Lindsay Lohan è tornata a recitare per uno dei nuovi film di Natale di Netflix, Cadere per Natale! Nella commedia romantica, interpreta un personaggio di nome Sierra, la figlia di un ricco albergatore che non ha molto senso nella vita. All’inizio del film, lei fa visita a suo padre e lui le offre un lavoro inventato in una delle sue location in modo che abbia qualcosa da fare. Ma mentre apprendiamo, Sierra vuole creare la propria vita e non vuole solo ricevere un lavoro.

Prima che possa soddisfare questi desideri, tuttavia, subisce un incidente sugli sci con il suo fidanzato Tad subito dopo che lui ha fatto la domanda, e finisce nell’ospedale vicino. Mentre anche Tad viene ferito, riesce a tornare in albergo ed è alla ricerca di Sierra. Da parte di Sierra, invece, soffre di perdita di memoria e quando si sveglia non sa chi sia!

Sierra vive con un albergatore locale di nome Jake che gestisce un lodge pittoresco e affascinante molto diverso dal soggiorno di suo padre. Mentre cerca di ricordare chi è, forma uno stretto legame con Jake che diventa romantico. Ma tutto cambia quando il padre di Sierra e il suo fidanzato finalmente la trovano e lei ricorda cosa è successo.

Cadere per Natale è un orologio carino e facile da controllare durante le festività natalizie. Chiunque ami Lindsay Lohan o una dolce commedia romantica dovrebbe guardarlo!

Scritto da Natalie Zamora