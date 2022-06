30 Rock lascerà Netflix a luglio 2022 (dove sarà il prossimo streaming)

Netflix ha pubblicato l’elenco completo degli spettacoli in uscita a luglio e purtroppo 30 Roccia faceva parte della lista. La serie completa lascerà lo streamer a luglio 2022, quindi assicurati di iniziare la tua sessione di abbuffata il prima possibile.

30 Roccia è una serie televisiva satirica creata dall’unica e unica Tina Fey. La prima stagione è stata presentata per la prima volta sulla NBC nell’ottobre 2006 e ha avuto una serie di sette stagioni prima di concludersi nel gennaio 2013.

Lo spettacolo ha avuto molto successo, vincendo numerosi riconoscimenti come Emmy Awards, Golden Globe Awards e Screen Actors Guild Awards. Ma non importa quanti lodi o premi 30 Roccia ricevuto, lo spettacolo ha ancora lottato con le valutazioni. Fortunatamente, la NBC ha continuato a fidarsi 30 Roccia e i fan hanno ottenuto ben sette stagioni.

Anche se odiamo vedere questa serie esilarante e divertente lasciare Netflix, immagino che non abbiamo scelta. Continua a leggere per scoprire quando 30 Roccia sta uscendo da Netflix e dove verrà trasmesso in streaming!

Quando 30 Rock lascerà Netflix?

La serie comica lascerà Netflix domenica 31 luglio 2022. Quindi l’ultimo giorno in cui puoi guardare tutte e sette le stagioni su Netflix è il 30 luglio. Tuttavia, riteniamo che tu abbia abbastanza tempo per eliminare diverse stagioni prima che lo spettacolo lasci Netflix se rimani coerente.

Dove guardare 30 Rock dopo

Potresti non essere in grado di eseguire lo streaming 30 Roccia su Netflix più a partire dal 31 luglio, ma la serie completa sarà ancora disponibile per lo streaming su Hulu con un abbonamento. Puoi anche trasmettere in streaming le stagioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7 su Peacock gratuitamente con annunci. Per trasmettere in streaming la seconda stagione su Peacock, dovrai avere un abbonamento al servizio. Hai anche la possibilità di acquistare singoli episodi o stagioni complete tramite Amazon Instant Video e Vudu.

Nonostante 30 Roccia lascerà presto Netflix, ci sono ancora altre serie comiche che rimarranno su Netflix fino a nuovo avviso, come ad esempio Sviluppo arrestato, Comunità, Il buon posto e Nuova ragazza.