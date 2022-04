$ 30 milioni per episodio di Stranger Things Stagione 4 possono valerne la pena, ma che dire degli enormi flop ad alto budget?

Alcuni dei più grandi spettacoli su Netflix sono anche alcuni dei suoi quelli più costosi. Un episodio di La corona è costato alla piattaforma circa 13 milioni di dollari USA. Per Stranger Things, questo costo è stato leggermente inferiore ma non del tutto, attestandosi intorno a una media di 12 milioni di dollari per episodio. Questo è stato fino alla stagione 4, che abbiamo sentito, più e più volte, sarà più grandiosa di tutte le altre stagioni di Stranger Things in tutti i modi. Quindi, le sue riprese costano intorno 30 milioni di dollari per episodio. Questi numeri hanno tutti un senso per questi spettacoli poiché il loro pubblico giustifica costantemente il costo. Ma non è sempre così.

Uno spettacolo con una grande quantità di produzione, sfortunatamente, non sempre equivale a uno con un grande numero di spettatori. Un esempio di questo è Il Get Down, la serie più costosa di Netflix quando è arrivata sugli schermi della piattaforma. Questo dramma musicale, interpretato da Justice Smith e Will Smith, è costato alla piattaforma circa 11 milioni di dollari per episodio. Il suo pubblico è stato un’enorme delusione in quanto ha raccolto 1/3 degli spettatori degli altri Netflix Originals.

Tutte queste informazioni si riducono a una singola domanda:

Che dire di una grande produzione che non produce risultati? Cosa c’entra con la stagione 4 di Stranger Things

In un articolo con parole forti, The AV Club ha scritto di quanto sia deludente Netflix cancella costantemente spettacoli e film di buona qualità nonostante addebiti agli utenti una quantità di denaro scandalosa che continua ad aumentare di giorno in giorno. Mentre mostra come Cose più strane produrre molti risultati, i fan rimangono comunque deluso per la cancellazione di molti favoriti. Essendo una piattaforma con milioni di abbonati, Netflix ovviamente non può soddisfare ogni singolo spettatore. Ma i fan collettivamente non sono stati molto contenti del fatto che la piattaforma abbia staccato la spina a spettacoli come Archivio 81 e atipico.

Aggiungi a questo la sontuosa quantità di denaro che Netflix sembra spendere per uscire con i reality show di cui Twitter parla per una settimana prima di dimenticare completamente la sua esistenza e capisci perché gli abbonati sono così pressati. Se un utente pagherà per la condivisione della password, si aspetterà sicuramente ciò per cui paga.

Attualmente, Netflix paga il doppio dell’importo di un episodio dell’ultima stagione di Game of Thrones fatto per uno solo di Cose più strane nella stagione 4 non si adatta perfettamente agli utenti. Inoltre, il suo pubblico relativo flop piace Il Get Down o le innumerevoli manifestazioni di datazione che sembrano tutte repliche l’una dell’altra mettendo in dubbio gli abbonati sulla loro decisione di continuare il loro abbonamento Netflix poiché Amazon Prime, Disney+ e Hulu sembrano più allettanti ogni giorno che passa.

