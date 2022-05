30 migliori film horror su Netflix (aggiornato a maggio 2022)

Stai cercando un film spaventoso da guardare stasera? Netflix ha molte fantastiche opzioni. Di seguito puoi dare un’occhiata al nostro elenco dei migliori film horror su Netflix. Alcuni di questi film sono slasher, altri sono thriller psicologici e altri sono qualcosa di completamente diverso!

La cosa bella dell’horror è che ci sono tonnellate di diversi sottogeneri e nicchie, il che significa che è probabile che troverai qualcosa di tuo gusto sul servizio di streaming. Netflix ha alcuni fantastici film horror originali, ma ce ne sono anche alcuni che il servizio ha concesso in licenza per il team, quindi controlla l’elenco qui sotto.

I migliori film horror su Netflix (aggiornato a maggio 2022)

Dal momento che i film vanno e vengono sempre su Netflix, manterremo questo elenco aggiornato nel tempo man mano che i film più vecchi lasciano il servizio e iniziano lo streaming di nuovi fantastici film horror. Fortunatamente, gli originali Netflix dovrebbero essere dispositivi permanenti poiché in genere non lasciano mai Netflix. Continua a leggere per vedere i migliori film horror su Netflix a partire da maggio 2022.

I migliori film horror su Netflix: Tredici fantasmi (2001)

Diretto da : Steve Beck

: Steve Beck Protagonista: Tony Shalhoub, Embeth Davidtz, Matthew Lillard, Shannon Elizabeth, Rah Digga e F. Murray Abraham

Considerato una delusione finanziaria e critica al momento della sua uscita nel 2001, questo film horror soprannaturale ha visto una sorta di rivalutazione negli ultimi anni con molti fan dell’horror che lo ritengono sottovalutato e immeritevole delle aspre critiche che ha ricevuto quando è uscito per la prima volta. Aiuta che il film recita Grido allume Matthew Lillard, che è eccellente nel film.

Come molti film usciti negli ultimi due decenni, Tredici fantasmi è un remake del film del 1960 di William Castle. La storia è incentrata su una famiglia che eredita una vecchia casa dal loro eccentrico zio e scopre presto che gli abitanti ultraterreni della casa hanno un’agenda oscura che mette a rischio l’intera famiglia.

Non solo questo film mi terrorizzava da bambino, ma ripensandoci, gli effetti speciali e la creazione dei fantasmi sono piuttosto impressionanti. Ho anche apprezzato la profondità del film con i fantasmi e l’entrare nei loro retroscena piuttosto che renderlo un semplice racconto di una casa infestata senza molta costruzione del mondo.

Certo può essere un po’ sciocco e la trama non regge del tutto, ma devi dare agli sceneggiatori il merito di aver creato una mitologia unica per quella che avrebbe potuto essere una storia piuttosto banale.