3 teorie sul potenziale spin-off di Stranger Things

Nonostante ci avviciniamo sempre più all’inevitabile fine Cose più stranesoprattutto con l’annuncio che Stranger Things stagione 5 sarà l’ultimo, sembra che non sia la fine completa e totale di Upside Down! Di recente, Matt e Ross Duffer, alias i fratelli Duffer, hanno preso in giro i fan con un potenziale spin-off della serie di fantascienza Netflix di successo, ma sono ancora timidi con ciò che tratterà e chi seguirà.

In un’intervista via e-mail con Varietà, hanno rivelato che solo Finn Wolfhard (Mike Wheeler), per pura fortuna, ha indovinato di cosa parlerà la nuova serie dopo la conclusione di Eleven (Millie Bobby Brown) e la storia della banda di Upside Down. Matt e Ross Duffer hanno detto alla pubblicazione che “hanno un’idea per uno spinoff” che li sta rendendo “super eccitati”, ma stanno mantenendo i dettagli per se stessi. Hanno detto alla pubblicazione a maggio prima dell’uscita della stagione 4:

“Non abbiamo ancora detto a nessuno l’idea, tanto meno l’abbiamo scritta, [but] pensiamo che tutti, incluso Netflix, saranno sorpresi quando ascolteranno il concetto perché è molto, molto diverso. Ma in qualche modo Finn Wolfhard – che è un ragazzo pazzo e intelligente – ha indovinato correttamente di cosa si sarebbe trattato. Ma a parte Finn, nessun altro lo sa!”

Quindi questo ci ha fatto pensare… di cosa potrebbe trattarsi la serie spin-off? E chi potrebbe seguire? Dai un’occhiata alle nostre tre teorie sul potenziale Cose più strane spin-off qui sotto!

Novità e aggiornamenti sullo spin-off di Stranger Things

A febbraio, quando i fratelli Duffer lo hanno annunciato Stranger Things stagione 4 sarà diviso in due volumi, il duo ha rivelato che ci sono “ancora molte altre storie emozionanti da raccontare nel mondo di ‘Cose sconosciute“, hanno preso in giro “nuovi misteri, nuove avventure e nuovi eroi inaspettati”, che è sicuramente un riferimento al prossimo spin-off, ma non hanno rivelato troppi dettagli su cosa aspettarsi .. quindi abbiamo creato le nostre teorie

1. Posizionato a testa in giù

Una delle nostre teorie è che la nuova serie spin-off sarà basata su Upside Down. Lo sappiamo… abbastanza là fuori considerando che non c’è molto altro che inquietanti crawlies e mostri, ma potrebbe potenzialmente seguire il viaggio di 001 per diventare Vecna ​​e la sua discesa nel male o seguire come è diventato il mind flayer. Chissà, potrebbe esserci un’intera società sottosopra mostruosa di cui non siamo a conoscenza, e cosa c’è di più inaspettato di un eroe Demogorgone?

2. Un prequel di Stranger Things

Un’altra teoria su cui abbiamo riflettuto è il potenziale per la serie spin-off di essere ambientata in un’epoca ancora precedente, potenzialmente anche seguendo i genitori dei nostri bambini curiosi preferiti, mentre i bambini stessi entrano in misteriose avventure e guai. Nella prima stagione alludeva al fatto che nella città di Hawkins non era successo niente di importante per quasi 30 anni, quindi c’è il potenziale per esplorare quella storia. Forse c’era anche un insabbiamento per omicidio o qualcosa di più spaventoso che coinvolgeva gli adulti di Stanger Things. Non si sa mai, potremmo finalmente scoprire cosa ha reso il padre di Mike, il signor Wheeler, un vecchio così irritabile

3. Ambientato nel futuro

La nostra terza teoria, e di cui siamo più entusiasti, è che lo spin-off si baserà nel prossimo futuro seguendo i bambini dei nostri membri sopravvissuti preferiti della gang di Upside Down. Le cose ad Hawkins potrebbero ripresentarsi, forse un cancello o due si sono riaperti di nuovo, quindi con nuove sparizioni e nuove apparizioni di mostri potrebbe spettare a una nuova banda sconfiggere di nuovo i Sottosopra… anche se siamo sicuri che i Duffer i fratelli aggiungeranno alcuni nuovi colpi di scena e paure alla serie.

Qualunque sia lo spin-off, una cosa di cui siamo già sicuri è che saremo incollati ai nostri posti a abbuffarsi al suo rilascio.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul Cose più strane serie spin-off!