3 serie Netflix che sicuramente non torneranno nel 2023

Sei eccitato come noi per tutti gli spettacoli Netflix confermati o che dovrebbero uscire nel 2023? Non vediamo l’ora che tornino spettacoli come Voi, Banche Esterne, Lo stregone e Ombra e Ossa. Tuttavia, ci sono alcuni programmi Netflix che sappiamo per certo non torneranno l’anno prossimo, ed è una delle più grandi serie dello streamer. Continua a leggere per scoprire quali programmi Netflix non torneranno l’anno prossimo.

Ascolta, non vogliamo che inizi a farti prendere dal panico. Gli spettacoli di Netflix che elencheremo torneranno sicuramente, ma non il prossimo anno. Anche se fa schifo che alcuni spettacoli non torneranno nel 2023, immagino si possa dire che ci si aspettava che questi spettacoli non tornassero. Come mai? Bene, è molto probabile che non avranno finito il processo di realizzazione del film per uscire nel 2023.

Ora, preparati perché ecco tre spettacoli Netflix che sicuramente non torneranno nel 2023!

Programmi Netflix che non torneranno nel 2023

Ovviamente, abbiamo dovuto iniziare con il miglior spettacolo su Netflix, Cose più strane.

Stranger Things stagione 5

Con il rilascio di Cose più strane stagione 4, lo spettacolo di fantascienza è diventato la serie originale Netflix più costosa. È stato riferito che ogni episodio della quarta stagione è costato allo streamer $ 30 milioni. Dal momento che il budget è aumentato in modo significativo per la quarta stagione, ci aspettiamo che la quinta e ultima stagione sia altrettanto costosa o più. Ci aspettiamo anche un alto valore di produzione per Cose più strane stagione 5, come la quarta stagione.

Ma sfortunatamente, non vedremo il Cose più strane i ragazzi torneranno sui nostri schermi non appena il prossimo anno perché il cast e la troupe lavoreranno sodo per girare l’ultima stagione. Una volta terminata la produzione, molto probabilmente esamineremo un lungo processo di post-produzione che si svolgerà per tutto il resto del 2023. Quindi, la nostra migliore previsione per il rilascio per ora sarebbe nel 2024.

Secondo un’intervista a GQ con David Harbour, ha affermato che i Duffer Brothers finiranno di scrivere le sceneggiature per la quinta stagione nel 2022. Ha anche detto che pensa alla produzione su Cose più strane la stagione 5 inizierà nel 2023 e che probabilmente uscirà “a metà del 2024”. Tuttavia, questo non è stato confermato da Netflix o dai Duffer Brothers, quindi dovremo prenderlo con le pinze. Tuttavia, la previsione del rilascio di Harbour sembra molto possibile al momento.

The Umbrella Academy stagione 4

L’ombrello Accademia è stato ufficialmente rinnovato per una quarta e ultima stagione il 25 agosto, ma da allora non abbiamo avuto nuovi aggiornamenti sulla prossima stagione. Tuttavia, ne siamo quasi certi L’Accademia degli Ombrelli la stagione 4 non uscirà nel 2023 in base ai programmi di produzione e post-produzione delle stagioni precedenti.

Molto probabilmente stiamo guardando da cinque a sei mesi di produzione e da sette a dieci mesi di post-produzione prima che la quarta stagione arrivi su Netflix. Per poter uscire nel 2023, la produzione dovrebbe iniziare entro la fine del 2022 e la post-produzione potrebbe richiedere solo sette mesi o meno. Tuttavia, la produzione probabilmente inizierà l’anno prossimo. E se questo è il caso, il processo di realizzazione del film non finirebbe in tempo per uscire nel 2023. Quindi è più che probabile che stiamo guardando una versione del 2024. Una volta che Netflix avrà annunciato la data di uscita ufficiale, puoi contare su di noi per condividerla subito.

Squid Game stagione 2

Tutti stanno aspettando Gioco del calamaro stagione 2 in arrivo su Netflix! Secondo un’intervista che il creatore Hwang Dong-hyuk ha fatto con The Hollywood Reporter ad agosto, ha intenzione di finire le sceneggiature per la seconda stagione entro la fine del 2022 o all’inizio del 2023. In una precedente intervista con IndieWire ha anche menzionato che Gioco del calamaro la stagione 2 potrebbe arrivare alla fine del 2023 o all’inizio del 2024.

Ovviamente, vorremmo vedere la seconda stagione prima piuttosto che dopo, quindi una versione alla fine del 2023 è ciò che speriamo. Ma una versione del 2024 sembra più probabile. Ovviamente, tutto dipende da quando inizierà la produzione nella stagione 2.

Le riprese principali inizieranno probabilmente all’inizio del prossimo anno e richiederanno dai quattro ai cinque mesi. Dopodiché, il processo di post-produzione sarà quello che richiederà più tempo. Ci sono voluti 10 mesi di post-produzione prima che la prima stagione arrivasse su Netflix. Se ci vorranno 10 mesi di post-produzione per la seconda stagione, non la vedremo fino al 2024. È importante ricordare che Hwang Dong-hyuk sta lavorando anche ad altri progetti, quindi questo potrebbe essere il motivo per cui non vediamo la seconda stagione fino al 2024. Non ci resta che aspettare e vedere cosa succede.

Quali sono i tuoi pensieri sui suddetti programmi Netflix che non torneranno nel 2023?