3 motivi per cui la star di Stranger Things, Sadie Sink, ha meritato una nomination

Un altro spettacolo di premi si sta facendo strada da noi, e questa volta si tratta degli Emmy Awards 2022. Il 12 luglio, la Television Academy ha annunciato l’elenco completo dei candidati. E in una svolta scioccante e deludente degli eventi, Cose più strane l’attrice Sadie Sink non era nella lista.

A causa della finestra di idoneità agli Emmy Awards e del fatto che Cose più strane la stagione 4 è stata divisa in due parti, l’Academy ha potuto considerare solo il volume 1, che consiste in sette dei nove episodi, per le nomination di quest’anno. Voglio dire, Sink l’ha completamente buttato fuori dal parco nel finale, ma quell’episodio non era idoneo.

Quello che ha fatto la finestra è l’episodio 4, “Caro Billy”. Ovviamente, l’adorabile attrice si è davvero dimostrata per tutta la stagione, ma è stato soprattutto così nel quarto episodio. È molto difficile credere che non abbia ricevuto una nomination. Ed ecco perché la pensiamo così.

Perché la star di Stranger Things, Sadie Sink, ha meritato una nomination agli Emmy

L’ultimo momento della cultura pop

Chiunque su Internet, se ha guardato Cose più strane stagione 4 o meno, ora conoscete la canzone “Running Up That Hill” di Kate Bush. Questo perché la serie è riuscita a creare un momento di cultura pop e ha riportato la canzone degli anni ’80 al primo posto su iTunes!

Sì, la canzone è fantastica. Ma è anche il contesto che lo ha fatto salire alle stelle. Lo spettacolo ha utilizzato altra musica nelle stagioni precedenti, ma nessuna ha avuto un tale impatto sugli spettatori. E questo per via del ladro di scene, Sink. La sua recitazione e l’emozione dietro il suo tentativo di liberarsi dall’incantesimo di Vecna ​​sono ciò che ha reso questo momento così importante che i fan non dimenticheranno mai.

Recitare con effetti visivi

E parlando dell’incantesimo di Vecna, la talentuosa attrice ha dovuto fare la maggior parte di quella sequenza così tanti effetti visivi. Jamie Campbell Bower era vestito con il suo costume da Vecna ​​e c’erano alcuni oggetti di scena fisici della tana del mostro. Ma l’attrice ha dovuto fare affidamento principalmente sulla sua immaginazione per girare la scena, e non è facile. La parte in cui sta guardando Lucas, Dustin e Steve che gridano per lei, e molto altro della scena sbalorditiva, è stata aggiunta in seguito durante il montaggio.

Uno spazio di testa difficile

Nel finale va anche oltre, ma in “Dear Billy”, Sink aveva molto materiale impegnativo con cui doveva lavorare. Gli attori devono entrare nello spazio di testa dei loro personaggi per essere davvero in grado di vendere al pubblico che questo è ciò che sta accadendo. Ed è riuscita a farlo in modo così brillante, soprattutto in così giovane età!

Complessivamente Cose più strane il volume 1 della stagione 4 è stato in grado di ottenere un totale di 13 nomination, tra cui Miglior serie drammatica e Miglior casting per una serie drammatica. Ma in realtà, Sadie Sink meritava di essere riconosciuta per la sua interpretazione dell’adolescente problematico Max Mayfield quest’anno. Sto sperando che riceverà un po’ d’amore quando il volume 2 sarà idoneo, e forse per la stagione 5, a seconda di cosa gli sceneggiatori decideranno di fare con il suo personaggio.

La 74a edizione degli Emmy Awards sarà trasmessa in diretta lunedì 12 settembre sulla NBC e sarà trasmessa in diretta su Peacock. Lo spettacolo va dalle 20:00 alle 23:00 ET.

Cose più strane la stagione 4 è ora in streaming su Netflix.