26 migliori film Netflix in arrivo nel 2022

I migliori film Netflix del 2022

Siamo entrati nel nuovo anno e sai cosa significa. Significa che un sacco di nuovi film e programmi sono previsti per uscire su Netflix per tutto il 2022. Inoltre, alcuni dei tuoi film preferiti che hanno confermato i sequel arriveranno sullo streamer quest’anno. Con così tanti nuovi contenuti in uscita a breve, è difficile per te scegliere quali film dovrebbero essere aggiunti alla tua lista di cose da non perdere. Quindi, per aiutarti, condivideremo i migliori film Netflix in arrivo nel 2022.

Non abbiamo ancora visto nessun nuovo film Netflix aggiunto allo streamer a gennaio che valga la pena guardare a parte La terra desolata. E sembra che non ci sarà una buona selezione di nuovi film in uscita a gennaio del tutto. Gli unici film in uscita che dovresti cercare a gennaio sono Monaco di Baviera – Il confine della guerra, Sfacciato, Il trattamento reale, e Squadra di casa con Kevin James.

Tuttavia, se guardi al 2022 nel suo insieme, ci sono così tanti titoli attesissimi in programma per approdare su Netflix quest’anno. Questo è il motivo per cui abbiamo compilato un elenco dei migliori film Netflix in arrivo nel 2022 con le loro date di uscita. A dare il via alla nostra lista è il film giallo in uscita Coltelli fuori 2.

Data di uscita di Knives Out 2

quando Coltelli fuori uscito nelle sale nel 2019, è diventato rapidamente uno dei più grandi film dell’anno. Ha ricevuto il plauso della critica per la sua recitazione eccezionale e la sceneggiatura ben scritta. Così tante persone sciamano nei cinema per festeggiare i loro occhi su questo film guidato da Daniel Craig. È stato un successo al botteghino, incassando 311,4 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di 40 milioni di dollari e ha ricevuto diverse nomination ai premi.

Poco dopo l’uscita del film nelle sale, si parlava di a Coltelli fuori 2, ma non c’era nulla di scolpito nella pietra. Visto il successo del film, era previsto un sequel, ma è stata una grande sorpresa scoprire che Netflix sarebbe stata la casa in streaming del film. Nel marzo 2021, Netflix ha accettato di pagare 469 milioni di dollari per acquisire i diritti di streaming di due sequel scritti e diretti da Rian Johnson. Quindi non solo avremo a Coltelli fuori 2, ma anche a Coltelli fuori 3.

Ogni film avrà un cast e un’ambientazione completamente nuovi (tranne Daniel Craig). Al momento non è nota una sinossi ufficiale di cosa tratterà il sequel, ma puoi aspettarti che il detective Benoit Blanc sia coinvolto in un nuovo caso.

Produzione in corso Coltelli fuori 2 si è concluso a settembre 2021 ed è ora in post-produzione. Una data di uscita ufficiale non è stata ancora annunciata, ma dovrebbe arrivare su Netflix nel 2022. La nostra migliore ipotesi su quando potremmo vedere Coltelli fuori 2 è nell’estate o nell’autunno del 2022. Tuttavia, Netflix potrebbe tenere il film misterioso in uscita durante le vacanze a novembre o dicembre. Non appena saremo a conoscenza della data di uscita del sequel, ti informeremo immediatamente!

Vai avanti e premi AVANTI per vedere altri dei migliori film Netflix in arrivo nel 2022!