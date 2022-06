“$ 25.000 di patatine nel suo frigorifero”: Adam Sandler ricorda il tentativo esilarante fallito di Norm Macdonald di risparmiare sulle tasse

Netflix ha una vasta gamma di speciali comici. Questi speciali provengono dai migliori comici del mondo degli affari come Dave Chappelle, Ali Wong e persino Kevin Hart. Puoi scegliere una di queste specialità e assicurarti di ridere fino alla fine senza sosta. Tuttavia, c’è un nuovo speciale, piuttosto non convenzionale Norma Macdonald che ha appena iniziato a trasmettere in streaming su Netflix e a far emozionare le persone.

Lo speciale è stato registrato dagli ex alunni del Saturday Night Live il giorno prima che avesse una procedura medica critica. Al termine dello speciale, tutti gli amici del comico parlano della sua vita e delle loro esperienze con lui. Tra i relatori ci sono David Letterman, Dave Chappelle, Adam Sandler, Conan O’Brien, Molly Shannon, e David Spade. Mentre tutti i comici condividono storie sui loro amici scomparsi, Adam condivide una storia esilarante della dipendenza da gioco di Norm.

Norm Macdonald aveva un modo geniale di risparmiare sulle tasse

Nel suo ultimo speciale in assoluto, Norm Macdonald ha deciso di registrare tutto il materiale su cui aveva lavorato poiché non era in grado di esibirsi nel bel mezzo del covid. Tutto quel materiale registrato ha preso forma Norm Macdonald: Niente di speciale.

E alla fine dello speciale, tutti i colleghi e gli amici intimi del caro scomparso comico si riuniscono per parlare della morte dei loro amici come della sua vita.

Mentre parla della sua vita, Conan fa notare che quella di Norm dipendenza dal gioco era una parte enorme di esso. Sul tema del gioco d’azzardo, Adam ha condiviso una storia esilarante di Norm ricordando come ha scelto di mantenere il patatine che ha vinto in frigo.

Adam racconta che quando un giorno entrambi si stavano rilassando nell’appartamento di Norm e Adam è andato al frigorifero per prendere una bibita, ha trovato una pila di gettoni da gioco nel frigorifero. Adam dice, “Apro il suo frigorifero e, giuro su Dio, 25.000 dollari di patatine nel suo frigorifero”

LEGGI ANCHE: “Con quella realtà, come puoi essere qui”: Will Smith parla della vera ricerca della felicità e della vita

Il motivo addotto da Norm era che voleva trovare una via d’uscita per non pagare le tasse sui soldi che aveva vinto ad Atlantic City. Oltre a numerose apparizioni su SNL, Adam e Norm hanno anche fatto un film insieme, Felice Gilmore.

Trasmetti in streaming lo speciale solo su Netflix. E facci sapere il tuo segmento preferito dell’originale Netflix.

Il post “$ 25.000 di patatine nel suo frigorifero”: Adam Sandler ricorda l’esilarante tentativo di risparmio delle tasse di Norm Macdonald è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.