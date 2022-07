2 cose che Mille Bobby Brown ha rubato dai set di Stranger Things

Millie Bobby Brown è una vera star alla giovane età di 18 anni. Da quando è apparsa sulla scena con la sua interpretazione di Undici in Stranger Things, il giovane talento non si è più guardato indietro. La sua carriera è progredita costantemente mentre è stata protagonista di altri progetti come Godzilla ed Enola Holmes. L’attrice ha già acquisito un patrimonio netto di $ 10 milioni di dollari. Ma nonostante tutti i dollari nella sua banca, ama ancora prendere le cose dal suo Stranger Things Set!

Millie Bobby Brown adora portare a casa ricordi dai suoi set

Diverse star adorano prendere le cose dai set e Millie Bobby Brown non è diversa. Ma ci sono alcune cose che si è portata a casa che ti lasceranno a bocca aperta!

In una vecchia intervista, una giovanissima Millie ha confessato di aver portato a casa il sangue che si è messa sul naso dalla seconda stagione. Sì, l’iconico Undici sangue dal naso che viene meme a destra ea manca!

La stagione 2 era caduta secoli fa, ma è ancora difficile dimenticare la fase emo di Eleven in quella stagione. Se n’era andata con Kali e la sua banda e sfoggiava un taglio di capelli lisciato all’indietro e tatuaggi. Millie ha persino portato via alcuni dei tatuaggi rimanenti. Forse per ricordare a se stessa di non percorrere più quella strada! La sua abitudine di rubare oggetti di scena e pezzi è continuata anche nella stagione 3. Brown ha effettivamente preso un paio di jeans e una maglietta dal negozio di set GAP, anche se non erano reali.

Gli oggetti di scena di Stranger Things non sono gli unici ricordi che il diciottenne ha conservato. Ha un libro dei ricordi in cui tiene salvati i suoi ricordi. Include un accendino del suo vecchio film Intruders quando aveva solo 9 anni, una busta degli MTV Awards e un corsetto di Enola Holmes!

LEGGI ANCHE: Joseph Quinn valuta l’unica coppia che conta da Stranger Things “Sarebbe adorabile” e siamo d’accordo

Qual è il prossimo passo per la star?

Brown riprenderà il suo ruolo in Stranger Things il prossimo anno, ma prima interpreterà ancora una volta Enola nel sequel di Enola Holmes. Secondo i rapporti, l’attrice viene pagata $ 10 milioni per il sequel! Il film arriverà entro la fine dell’anno. Resta sintonizzato per maggiori dettagli.

LEGGI ANCHE: Non solo film horror, ma “High School Musical” potrebbero essere stati d’ispirazione per “Stranger Things”

Il post 2 cose che Mille Bobby Brown ha rubato dai set di Stranger Things è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.